Ložiš se na mene, a OŽENJEN SI! Karleuša podbola Desingericu, Viki povikala: Nevena će da te obesi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je njena kandidatkinja Sofija Šuntić završila svoje predstavljanje, Jelena Karleuša je imala veoma interesantan komentar, koji je izazvao buru među žirijem.

- Ja moram da joj dam kredit, ona mene izuzetno nervira, pobesnim kad je vidim, a ne kad zapeva. Ja smatram da će Sofija od svih mojih kandidata jedina napraviti posao. Ona je odlična pevačica, ima nešto što me nervira, to je dobro. Kad me neko nervira znači da ima ono nešto - rekla je Karleuša.

- Ti si luda riba, kunem ti se, moraš da pamtiš šta si rekla pre deset minuta, u prethodnoj emisiji. Kunem ti se ti si najluđa riba koju poznajem- rekao je Desingerica.

- Zato me i voliš, zato se i ložiš na mene, a oženjen si - rekla je Jelena.

- Pa Nevena će da te obesi - rekla je Viki.

- Nevena nema ništa protiv, Nevena i ja se ložimo jedna na drugu, mi smo zasigurna trojka - dodala je Karleuša.

- Je l' si ti promenila tabor, ti si rekla da si sa Kemišom i sa mnom zasigurna trojka - pobunila se Zorica.

- Dok ja vas sačekam da nešto preduzmete - rekla je Jelena.

- Konja koga nisi jahala nemoj da kudiš - rekla je Zorica.

- Ja tebe ne bih jahala, ljubila bih te u svaki deo tog pink odela - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.

