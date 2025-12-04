Muškarci mene treba da usrećuju materijalno: Sofija dala Milanu do znanja da se od nje neće opariti! (VIDEO)

Hit!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Minu Vrbaški i Viktora Gagića.
- Top ste par, da li te Viktor malo podseća na Mensura? - glasilo je pitanje.
- Da, rekla sam na početku. Ima tu neku crtu, ali je mlad - rekla je Mina.
- Priznala mi je još ranije da sam joj zapao za oko - rekao je Viktor.
Naredno pitanje bilo je za Sofiju Janićijević.
- Da li se bojiš da će Milan i tebe da klepi za lovu? - glasilo je pitanje.
- Ako ima to na umu, od tog posla nema ništa. Ja sam navikla da me muškarci usrećuju materijalno, a ne ja njih - rekla je Sofija.
