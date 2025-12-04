AKTUELNO

Zadruga

Muškarci mene treba da usrećuju materijalno: Sofija dala Milanu do znanja da se od nje neće opariti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Minu Vrbaški i Viktora Gagića.

pročitajte još

Bila bi i dalje u Bujanovcu da nije bilo njega? Bora Santana razvezao jezik i opleo po Milici Kemez, ovo boli! (VIDEO)

- Top ste par, da li te Viktor malo podseća na Mensura? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, rekla sam na početku. Ima tu neku crtu, ali je mlad - rekla je Mina.

- Priznala mi je još ranije da sam joj zapao za oko - rekao je Viktor.

Naredno pitanje bilo je za Sofiju Janićijević.

- Da li se bojiš da će Milan i tebe da klepi za lovu? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Na stubu srama: Matora zgazila poslednje mrvice Anitinog dostojanstva, Anđelo dolio ulje na vatru (VIDEO)

- Ako ima to na umu, od tog posla nema ništa. Ja sam navikla da me muškarci usrećuju materijalno, a ne ja njih - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos: Tedora želi što pre da se psihopata Bebica skloni od nje, njega loži što mu se bivša unosi u lice! (VIDEO)

Zadruga

Dobio si od mene dosta: Aleksandra učila od najboljih, pa Ivanu krenula da nabraja šta je sve on dobio od nje! (VIDEO)

Zadruga

Vrti ga oko malog prsta i ne trepće: Sofija se zaigrala s Milanom, Terza gori od ljubomore! (VIDEO)

Zadruga

'NEMOJ DA MU SE OBLIZUJEŠ!' Miona počela da ljubomoriše čak i na Uroša, URNEBESNOM svađom mu dala do znanja da ne FLERTUJE sa Ša, on poručio: Sviđa mi

Zadruga

NEZDADOVOLJSTVO IZBIJA IZ NJE! Sanja dala do znanja Marku da nije ispunjena u vezi, izrazila sumnju da se ohladio od nje! (VIDEO)

Zadruga

POSTAO NJEGOV DRVENI ADVOKAT! Lakić dao svima do znanja da u njegovom prisustvu niko neće moći da oskrnavi LIK I DELO Janjuša - uspeo sve da NASMEJE!