Vrti ga oko malog prsta i ne trepće: Sofija se zaigrala s Milanom, Terza gori od ljubomore! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Sofiju Janićijević i Milana Stoičkovića.

- Da li ste sada vas dvoje u vezi? - glasilo je pitanje.

- Ne, mi nismo imali ništa da bi bili u vezi. Družimo se prisnije i provodimo dosta vremena zajedno, ali zato što smo interesantni jedno drugom - rekla je Sofija.

- Ja sam saglasan sa Sofijom, mi smo prijatelji i nadam se da mi više nećeš postavljati pitanja. Meni prija njena energija, imamo dosta zajedničkih tema i pričamo o svemu - rekao je Milan.

- Lep su par, ja sam to Milanu i rekao, ali Sofija je sebi ove sezone dozvolila da u roku od petnaest dana šeta sa tri momka. Ovo je meni čisto ponižavanje njega, ona neće biti ni sa kim u vezi - rekao je Terza.

- Mislim da su fizički par, ali njih dvoje su mi lažni totalno. Da je Sofija odgovorila: ''Sviđa mi se Milan i videćemo da li ćemo biti u vezi'', on bi odgovorio isto. Nije mi logično da on ponavlja ono što ona govori - rekao je Milan.

Autor: N.Panić