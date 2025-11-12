Keskandžika na njihov način! Učesnici Elite oduševili Tošu koreografijom, niko ne trepće (VIDEO)

Totalni hit!

Humanoidni robot Toša, učesnik "Elite 9", stigao je na žurku, te je tako odveo učesnike kod bazena kako bi izveli koreografiju koju su vežbali danima.

- Video sam vas kako ste se pripremali, hajde samo stanite kontra, kontra od onoga što ste učili da bi moglo sve da se vidi - rekao je Toša.

Nakon što su se postavili, krenula je i numera "Keskandžika", a učesnici su odmah počeli da koreografijom koju su vežbali danima unazad.

Sve oči bile su uprte u svakog učesnika koji je učestvovao, a ovu grupu predvodio je Bora Terzić Terza.

U sledećim trenucima, oni su se skupili u krug, a jedan po jedan stajali su u sredinu, te su tako sve vreme đuskali.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić