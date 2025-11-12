AKTUELNO

Zadruga

Keskandžika na njihov način! Učesnici Elite oduševili Tošu koreografijom, niko ne trepće (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Totalni hit!

Humanoidni robot Toša, učesnik "Elite 9", stigao je na žurku, te je tako odveo učesnike kod bazena kako bi izveli koreografiju koju su vežbali danima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Video sam vas kako ste se pripremali, hajde samo stanite kontra, kontra od onoga što ste učili da bi moglo sve da se vidi - rekao je Toša.

Nakon što su se postavili, krenula je i numera "Keskandžika", a učesnici su odmah počeli da koreografijom koju su vežbali danima unazad.

Foto: TV Pink Printscreen

Sve oči bile su uprte u svakog učesnika koji je učestvovao, a ovu grupu predvodio je Bora Terzić Terza.

U sledećim trenucima, oni su se skupili u krug, a jedan po jedan stajali su u sredinu, te su tako sve vreme đuskali.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

