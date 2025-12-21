Šlogiraću se, osedeću, pritisak će da me šikne... Anja Tabak ODUŠEVILA ŽIRI, dobila sva četiri glasa, Jelena JEDVA IZVUKLA ŽIVU GLAVU (VIDEO)

Naredna kandidatkinja koja je sledeća nastupala večeras je Anja Tabak, a ona je otpevala pesmu Indire Radić "Dve muzike". Njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje ona je odabrala pesmu "Ja bih te sanjala" koju u originalu izvodi gurpa Negativ. Ona je dobila sva četiri glasa i direktno prošla u naredni krug.

- Meni je ona dobra cura, dobro peva i lepa je, ali peva nazad, iza ritma, sve vreme si dosadna, drugo lepo je kad uđeš u melodijski problem originala u prvoj pesmi, ali ne treba da insistiraš na tvojoj frazi, ali tek u drugom refrenu. Druga pesma, od pola sve si mlako. Strofu ko ne bude pevao kako treba, refren ne važim, treba doći do sedme brzine, voziš dugo do sedme, strofa se ne mrndža, ali sam ti dao zato što smatram da imaš lepu boju glasa, da si muzikalna, na svoj način si bežala iz problema, to može da se pohvali, zato sam ti dao glas - rekao je Bosanac.

- Iznenadila si me sa ovim izborom pesama, mnogo mi se više svidelo ono što si pevala u prvom krugu, čekam da vidim šta ćeš u trećem krugu da radiš, ali ovo ti ne savetujem više - rekla je Zorica.

- Jako si lepa, slatka, imaš te neke mistične oči, kad se nasmeješ razoružavaš. Meni se lično više dopala druga pesma, bila si energičnija, stabilnija, ima tu još prostora za napredovanje, tek je drugi krug, ne možemo biti prestrogi - rekla je Viki.

- Meni je bilo dobro, ali mi je falila neka žiška da me ubedi, tek kad je Jelena ustala da ti da gasa, ti si dala gas, zato sam video da možeš mnogo više, da uživaš u muzici i biće baš baš dobro - rekao je Desingerica.

- Ja ću da se šlogiram ili da osedim pre vremena od mojih kandidata, ili će neki pritisak da me šikne. Sad te je univerzum pogledao dobila si četiri da, ali moramo da radimo mnogo, na tom gasu, da poseduješ binu na kojoj stojiš - rekla je Jelena.

