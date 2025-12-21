Despiću, ti ih samo inficiraš! Jelena zaurlala na Viki i Desingericu iz petnih žila: Ona ti se šlihta (VIDEO)

Haos u stidiju!

Kandidatkinja Jelene Karleuše Anja Tabak dobila je sva četiri "Da" i prošla u naredni krug direktno, ali Jelena nije bila zadovoljna njenom energijom. Ona joj je poručila da moraju mnogo da rade na njenoj izražajnosti i samopouzdanju na bini.

- Samo još da počnem da udaram glavom o pod, morala sam da skačem ovde, ja ću se šlogirati zbog tebe. Molim te za treći krug ćemo se posebno baviti ponašanjem: Ja zvezda, ja Bog, ja te rodila, ja pojesti, ja pokidati, pobediti - vikala je Jelena.

- Au Despiću kako utičeš, inficiraš ih, samo im zabodeš te bakterije - dobacila je Viki.

- Viki, vidi, vici - naveo je Desingerica.

- Kako utičeš, svi ćete postati Desingerica - rekla je Viki.

- Viki kažeš malo ali glupo. Ono što sam ja izgovorila on nikad nije niti će. Desingerica ovo izgovorio nije, a nije ni ovako televizijski harizmatičan, i zato vam ja šaljem jedno srce i poljubac i pa-pa. A to što se ti Viki šlihtaš Desingerici, to ćemo rešiti - rekla je Jelena.

- Hajmo jednog aplauza, i to sam ti rešio da se ne izblamiraš. Jelena, ko se ljuti, tuti fruti, a ima nas mnogo - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.