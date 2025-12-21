AKTUELNO

Podseća me na Đanija! Ivan Brkić oduvao sve, žiri i publika na nogama, direktno prošao u treći krug (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ovo je bilo sjajno!

Naredni kandidat koji je izašao na scenu je Ivan Brkić, koji je izveo pesmu "Crna ruža" Halida Bešlića, a njegova mentorka je Viki Miljković.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pšesmu Ipčeta Ahmedovskog "Činio sam čuda". On je dobio sva četiri da i direktno prošao u naredni krug.

Njegov nastup pogledajte u nastavku.

- Sladak si kao šećer, samouveren, dobar pevač, bio si u intonaciji, razgalio si nas, nisi napravio nijedan falš, malo izbor pesama onako, ti možeš mnogo više, ja bih ovakvom pevaču dala ozbiljnije pesme, odličan si i sladak si kao šećer, da ponovim - rekla je Jelena.

- Meni bila bomba, baš su dobre pesme za njegovu visinu, stas i glas, podseća me na Đanija, dobar je gas, dao sam ti ne da vidim da li ćeš pokleknuti, to mora da ti bude gorivo i bomba si, ekstra - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni si bio odličan - rekao je Bosanac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.

