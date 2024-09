Prljav veš isplivava na površinu: Mimas otkrila da je tražila zabranu prilaska za Gruju! (VIDEO)

Nije sve bilo tako bajno i sjajno!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Nenadu Aleksiću Ša.

- Kako ti uopšte pada na pamet da kažeš Anđeli da je posesivna, ti si najgori na svetu za to. Miona ne sme ni sa kim da se druži - pročitao je Milan.

- To ne menja činjenicu da je ona posesivna, a ti ljudi neka misle šta hoće. Ove sezone sam opušteniji, verujem Mioni sto posto - odgovorio je Ša.

- Rekao si da ne želiš sa polusvet komentariše Mionine i tvoje svađe - rekao je Milan.

- Da, ima mnogo polusveta, koji se ničim ne bave u životu. Ti ljudi se samo kače na nekog, ko se istakao na bilo koji način u rijalitiju - rekao je Nenad.

- Pitanje za Ivanu Keneški. Rekla si da su sve devojke glupe, u čemu se ti razlikuješ od njih - pročitao je Milan.

- Ja sam ovde najgluplja ispala, mislim da sam najgora - odgovorila je Keneški.

- Pitanje za Mimas. Da li te je napolju varao Gruja - pročitao je Milan.

- Koliko ja znam, nije. Da me je prevario, to bi definitivno bio kraj. Za Novu godinu je imao zabranu prilaska mesec dana. Uzeo mi je telefon, a ja sam slagala da me je udario - rekla je Mimas.

Autor: Iva Stanković