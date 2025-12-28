AKTUELNO

MACA ZAIGRALA OKO DESINGERICE! Milanka izvela Despića na binu, za započela zavodljivi ples, Bosanac ne skida osmeh (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vrelo!

Sledeća takmičarka ove večeri bila je Milanka Stefanović koje je otpevala pesmu Ane Nikolić "Romale, romali", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

"Ide maca oko tebe", pesma Jelene Karleuše, bila je Milankin drugi izbor, uz koji je ona napravila pravi perfrmans.

Njen nastup možete pogledati u nastavku.

Ona je izvela Desingericu na scenu i sa njim zaigrala, a potom je prišla i Bosancu.

Foto: TV Pink Printscreen

Bosanac i Desingerica su dali "Da", dok su dame Viki i Zorica glasale negativno.

- Jok nego ću da dam ne, mala ala pevaš sunce ti garavo, zašta, nizašta pevački, ali igrački da, ako prođeš, uvežbaj pevački, nemoj misliti efekat je efekat, uživamo u tvojoj zgodnoći, u tvom ritmu, ali što se tiče pevanja nemoj da ne mogu Zorici da objasnim zašto sam dao glas - rekao je Bosanac.

- Složio bih se da vokalno nije bilo baš, malo je teško za takmičenje, lagana si ti za današnju muziku koja se pravi, to može da se nacrta, napravi uz dobrog producenta - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svakako ću na nastupu pevati na plejbek - rekla je takmičarka.

- E svakako ćeš ti ispasti u baražu, evo ja ću ostati u baražu samo zbog ove reči, to su te pevačice koje vi hvalite, a pevaju na plejbek - rekao je Bosanac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.

