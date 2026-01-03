AKTUELNO

Pinkove Zvezde

ČOKOLADA ZA DEDA MRAZA! Mirela Šolaja prišla Desingerici, pa mu dala poklon! Žiri se ODUŠEVIO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sve je očarala.

Sledeća takmičarka koje je izašla na binu bila je Mirela Šolaja, koja je otpevala pesmui "Čokolada", koju u originalu izvodi Jami. Njen mentor je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je tokom izvođenja pesme prišla Desingerici i poklonila mu čokoladicu.

Foto: TV Pink Printscreen

Mirela je za svoje drugo predstavljanje odabrala pesmu Mire Škorić "Otkači", a za svoj performans ona je dobila sva četiri glasa i plasirala se direktno u treći krug.

- Devojačka sreća, vidiš šta se radi u Beogradu moja hrvatice - rekao je Bosanac.

- Ja sam uvek realan i stojim pri svojim stavovima, ali danas, za Zoricu ne postoji "Ne", Jeleni glupo da ne da "Da", ja kuvam na te fejk stvari, ja ne volim te situacije. Meni ova emisija najteže pada. Kao Nova godina je i svi treba da budemo fejk - rekao je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mora da mu je bilo malo posećeno za Novu godinu - dobacio je Bosanac.

- Toliko si ogorčen, kao da ti je Nova godina bila prazna, pa si sad nesrećan zbog toga - navela je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja Novu godinu ne radim, ja sam sa porodicom i familijom - rekao je Desingerica.

- Meni se ova devojka dopala - rekla je Viki.

Autor: R.L.

