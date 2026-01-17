AKTUELNO

PRVA KOJA JE DOBILA ČETIRI NE! Thea Rahel ispala iz daljeg takmičenja, Karleuša usput potkačila i Severinu!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bosanac se oprostio od svoje kandidatkinje.

Thea Rahel sledeća je izašla na veliku scenu "Pinkovih zvezda" i otpevala pesmu Goce Tržan "Ni na zemlji ni na nebu", njen mentor je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, ona je izvela i Severininu pesmu "Italiana". Ona je ovoga puta dobila četiri negativna glasa i izgubila svaku priliku za dalje takmičenje.

- Ovo je dokaz fantastične fuzije pevača i mentora, vidi se da su radili, to je rezultiralo fantastično - rekao je Ognjen.

- Nisi čestitao srećnom dobitniku. Ja sam se trudio da joj ne izaberem ove pesme, hteo sam da peva "Nišku banju", ali ona je želela sebe da prikaže u jednom drugom svetlu i ja sam izašao u susret - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hajde da ti čestitam, ti si prva koja je srećnog dobitnika učinila srećnim, da te poljubim. Srećan put i vidimo se - rekao je Bosanac i izašao na scenu da se izljubi sa svojom kandidatkinjom - naveo je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Severina ništa bolja pevačica nije od tvoje kandidatkinje, recitacija je bila i ovo je bilo vrlo blizu originala, Severina nema pojma sa pevanjem - rekla je Jelena.

- Totalno pogrešan izbor, da si poslušala mentora, ovde bi napravila bum, ovo nikako. Ne ulazim u to da li se vi volite ili ne, Severina ima izraz i sve, ne možemo da poredimo s ovim - navela je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Severina je recitatorka i pesma je recitatorska - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.

