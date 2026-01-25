AKTUELNO

Domaći

NIKAD ŽEŠĆI SUKOB! Karleuša i Desingerica započeli RAT DO ISTREBLJENJA, u sve se umešala i Viki, Jelena je oduvala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Veoma napeta situacija.

Nakon što je Milan Dević završio nastup došlo je do novog koškanja između njegove mentorke Jelene Karleuše i Desingerice.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo mi je baš za dva "Da", nije baš mega giga, dosta samouvereno je, ja sam ti dao da jer se ne vodim po principima tvoje mentorke. Prva pesma je bila upucavačka, pesma sa 25 refrena, gledam da nisi zabagovao, možda malo više rada sa mentorkom, ako prođeš u baražu. Malo da posveti vremena i kandidatu nekom - rekao je Desingerica.

- Nije mi bilo jasno ovo Despiću, pa da mi pojasniš, ja glasam zbog nekih ličnih animoziteta, kad sam ja to nešto iz ličnih pobuda glasala kako ne treba - pitala je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakvih pobeda - pitao je Despić.

- Pobuda - rekla je Jelena.

- A kakvih pobeda - naveo je Despić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se isteruješ sa mnom, znaš da sa ženom ne možeš da isteraš - rekla je Jelena.

- Je l' si ti normalna, ja mogu makar umro tri dana da teram - naveo je Desingerica.

- Ja mogu sedam - rekla je Karleuša.

- Ja bih umro trećeg dana, ti jedeš žitericu, ja jedem meso, ti bi pasla, a ja ne mogu bez mesa - rekao je Despić.

- Vidi se, zato ti otpala kosa - dobacila je Karleuša.

- To je zbog viška testosterona, znači da sam muškarčina - naveo je Desingerica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja koliko sam razumela on nije to tako mislio - ubacila se Viki.

- A ti ćeš da nam razmrstiš jer si ti njegov drveni advokat? A ja tebe nisam ništa pitala - rekla je vidno izrevoltirana Jelena.

- Pošalji nam to mejlom šta ti treba - rekao je Despić.

Autor: R.L.

