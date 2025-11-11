POVERENJE U POTPUNOSTI UNIŠTENO: Aneli otkrila da je ušla u sukob sa Lukom zbog Anite, pa pokušala da se OPERE od svojih reči! (VIDEO)

Napeta situacija u Beloj kući!

Naredno pitanje tokom Igre istine Luka Vujović je postavio Aneli Ahmić.

- Da li si ti videla da je Sofija radila i šta je radila u Tetovu? - upitao je Luka.

- Nebitna mi je skroz, ona je jedna neodgojena seljančura, zaista me ne zanima ona. Anđelo, da li mislite da Anita i ti možete nakon svega da budete dobri i pomirite se, a rekli ste odvratne stvari jedno drugom? - upitala je Aneli.

- Niko ovde nije da ćuti i spušta loptu. Anita i ja nismo rekli da ne želimo da pričamo, mirnim tonom smo razgovarali. Izgovorili smo jedno drugom šta smo izgovorili, ali ne znam šta nekom juče nije bilo jasno. Ne mora da bude vike i dreke i urlanja. Možda se posvađamoi u nekom momentu, ali ratovati sigurno nećemo. Aneli, što ste se sinoć Luka i ti posvađali u toku emisije? - kazao je Anđelo.

- Milan mi je prišao i rekao da Luka gleda u Anitu, a ja sam jedva čekala da Luki to prebacim - rekla je Aneli.

- Samo da ti kažem, to skoro svi učesnici govore - kazala je Kačavenda.

- Znači, razlog je Anita? - upitao je Anđelo.

- Nije važno šta je razlog naše rasprave, šta vas to uopšte zanima - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.