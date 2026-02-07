Laura Samardžija dobila četiri glasa, pa popila kritike, Jelena HITNO REAGOVALA: Kao da Ferariju kažeš da ide prebrzo!

Ne da na svoju kandidatkinju.

Naredna kandidatkinja u večerašnjoj emisiji "Pinkove zvezde" bila je Laura Samardžija koja je otpevala čuveni hit "Bato", koji u originalu izvodi Kaliopi, a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, ona je promenila ritam i otpevala pesmu grupe Magazin "Ne tiče me se". Posle nastupa, rezultat je bio i više nego jasan, ona je dobila sva četiri glasa i prošla u sledeći krug.

- Ja ću odmah da kažem, ovo nije tvoje najsjajnije izdanje, ali u odnosu na prošli put i u odnosu na ono što ja očekujem od tebe, dala sam ti bonus da, ali ne smeš da podbaciš ovoliko koliko si sada. O prvoj kako je krenula i afektiranju u ovoj drugoj sama se sa sobom posvađala, ja sam se uplašila. Ovo je moje mišljenje. Ne mora da peva tu pevačicu ako će ovako da zvuči. Ovo nije tvoje najsjajnije izdanje - rekla je Zorica.

- Ja bih se složio sa Zoricom, prošli put je bilo mnogo bolje, ona je neosporno ludilo vokal, u prvoj pesmi si se malo naložila i u tom preterivanju je počelo da peče. Mislim da se previše izložila, da te ponela i trema i trenutak, da pokažeš više nego što možeš, nije mi prijalo. Ne mogu da dam ne, ali mora za četvrti krug da to bude u granicama kako treba - rekao je Desingerica.

- To nije fer, ali izabrala je najtežu pesmu i pokidala - rekla je Jelena.

- Preterala je, kad je otišla tako visoko, glas je počeo da se gubi - rekao je Desingerica.

- To je kao da kažeš Ferariju da ide prebrzo - rekla je Jelena.

- Meni se baš dopalo, prvu pesmu u raznoraznim takmičenjima sam čula hiljadu puta, meni je ovo jedno od boljih izvođenja koje sam čula, i tvoja emocija me je dotakla i tvoja dinamika, mnogi znaju da urlaju kad dođe to "Bato", ali ja kod tebe to nisam primetila. Laura je bila na mom nastupu u Sloveniji, ja sam je prepoznala i izvela sa mnom, izvela je jednu pesmu i dobile ste veliki aplauz, Slovenija je baš podržava - rekla je Viki.

- Mislim i smatram da je izbor pesama bio preambiciozan za javno izvođenje, prva pesma je fantastična u strofi, a koska dođe i to se i čeka, tvoj je glas bio u visinama na momente neprijatan, dobila si neki nazal, ti si čisto otpevala. Naročlito druga pesma, gde si sve vreme imitirajući Rozgu, ali čini mi se da ona ima malo otvoreniji vokal. Malo je izbor pesama uticao na dojam o tvom izvođenju. Inače bilo je sve intonativno dobro. I sa tekstom si se malo... Ali sam ti dao da, jer si pedantna, lepa, perpsektivna i dugo ćeš trajati - rekao je Bosanac.

