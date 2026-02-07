Dobio ćerku i posvetio joj pesmu! Novopečeni tata Marko Ignjatović oborio žiri s nogu!

On ide direktno u sledeći krug.

Marko Ignjatović sledeći je kandidat koji se predstavio večeras i to pesmom Šabana Šaulića "Devojčice moja", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Za svoje drugo predstavljanje, on je izabrao pesmu Petra Mitića "Gas do daske", a nakon toga dobio je sva četiri glasa i prošao direktno u sledeći krug.

- On je novopečeni tata, dobili smo bebu - rekla je Zorica.

- Falilo mi je malo energije, jer sam sinoć imao smrtni slučaj, baka je umrla, pa sam došao malo zagasit

- Ti si profesionalac, nije falilo ni enegije, nije se osetilo. Jako mi je žao što što ti se to desilo, ali mi pevači imamo tu ulogu da pevamo i kad nam se ne peva, u tome je naša snaga i naša posebnost. Ti si onaj kandidat koji iz drugog plana dolazi i tvoje vreme tek sad dolazi jer ti si stvarno jedan od najboljih takmičara, takav kandidat, u ovom takmičenju izbijaš u prvi plan od večeras - rekla je Jelena.

- Meni je bio odličan, nastupaš iz drugog plana, nismo očekivali, ja volim kad u vama vidim taj napredak iz kruga u krug, bez obzira čiji je kandidat, vi ste svi naši, i to volim da čujem i da vidim. Mnogo sam ponosna što imamo toliko dobre kandidate, ljudi će baš postati svesni, baš se prosejalo. Ovo stvarno ne možeš da daš sva četiri da - rekla je Viki.

- Bilo je to dobro - rekao je Bosanac.

- Odlično je otpevao, mene prva pesma nije čačnulo, ali je bilo odlično, bez greške - rekao je Desingerica.

- On je tu pesmu izabrao jer je dobio devojčicu - rekla je Zorica.

Autor: R.L.