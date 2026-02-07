Trudna takmičarka 'Pinkovih zvezda'! Na sceni otkrila NAJLEPŠE VESTI, Jelena odmah skočila od sreće!

Sve je obradovala.

Jovana Jeremić sledeća je kandidatkinja koja se predstavila večeras i to sa pesmom Vesne Pisarović "Dolje na koljena", a njen mentor je Dragomir Despić Desingerica.

Za svoje drugo predstavljanje ona je izabrala pesmu Maje Odžaklijevske "Srećo reci". Ona je dobila četiri da, od Zorice, Jelene i Bosanca, dok je Viki glasala negativno.

- Malo se više umaram - rekla je Jovana.

- Trudna je - rekao je Desingerica.

- Berićetna godina. Šta će beba biti u horoskopu - pitala je Jelena, a kada je kandidatkinja rekla da će bioti lav, Jelena se veoma obradovala.

- Despić je moj drug, ali ja sam uvek realna, da mi je rekao da je trudna ja bih glasala. Ali morala sam da napravim balans, ovo nije bilo za četiri. Činjenica je da si ti korektan pevač, lepa ti je boja glasa. Vidi se da ne dišeš kako treba, da juriš neke reči ne možeš da stigneš, očigledno da je jako lep razlog posredi - rekla je Viki.

- Isto mislim kao Viki, ali sam ti dala da jer mi se tvoj prethodni nastup mnogo dopao. Ali neće ti ovo biti prednost ako prođeš. U svakom slučaju srećna sam što sam ti dala da da mi ne izađe čmičak - rekla je Zorica.

- U ovoj godini treba sve lepo da ti se dešava - rekla je Jelena.

- Želim ti da izneseš to kako treba, bez stresiranja, da bude beba zdrava i da budeš dugovečna i srećno i lavica i sve što ide uz to - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.