Bojana i Karleuša bacile oko na Luku Đokića, pa poručile: Mi volimo da delimo!

Zorica se uplašila da će se počupati zbog njega.

Naredni učesnik koji se večeras predstavio bio je Luka Đokić koji je otpevao pesmu Zdravka Čolića "Kao moja mati", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pesmu grupe "Vatreni poljubac" - "Stipu gatibo", a nakon nastupa, rezultat je bio i više nego jasan, sva četiri glasa za Luku.

- Meni je bilo baš prezanimljivo, kao dva različita tipa u prvoj i u drugoj pesmi. Ali imam jednu zamerku imao si jedan falš u prvoj pesmi, ali bukvalno je zanemarljiva, koliko je bilo zanimljivo zua čuti i gledati, držao si mi pažnju i vokalno i fizički. Baš je odlično, baš kako treba - rekao je Desingerica.

- Luka sine, ja moram da priznam da te u prva druga nisam nešto primetila, kao da si se sad probudio iz zismkog sna i rekao e ovo sam ja. Sad sam te zapamtila. Ili vi od trećeg kruga poludeli pozitivno. Izgledaš božanstveno, stilizovan za ovu scenu, vama fali po jedan ovakav - rekla je Zorica.

- Da li mogu da urgiram Zorice da ovaj dečko bude pozvan na žurku - pitala je Jelena.

- Neću da se ti i Bojana počupate tamo - rekla je Zorica.

- Ne, mi volimo da delimo - rekla je Jelena.

- Dok si izvodio prvu pesmu mislila sam da neću glasati, iako znam da bi tvoja mentorka odande: kad ja dunem i vatru sunem. Pored toga što si odlazio u falš, dinamika je bila neusaglašena, to se tako ne radi, mora da postoji građenje dinamike, bio si preagresivan, tvoj vibrato na krajevima je bio usporen, nije mi se dopalo. U drugoj si se probudio, to je to, idi u tom pravcu, zračio si, doneo si je na pravi način, ovo drugo je njegov fah. Ne volim to usporeno, nazalno pevanje. Ako hoćeš da dobiješ sva četiri moraš da pogodiš obe pesme - rekla je Viki.

- Prva pesma je bila, mešanje ekavice i jekavice, ako se već bavite, ispoštujte tekstopisca, ispoštujte original. Viki je pomenula, ti imaš problem vibrata u baladama, treba da držiš ravan ton, pa tek onda vibrato. U drugoj pesmi si uhvatio na igranje i to je bilo malo sa podvriskivanjem, vadio si se. Nisi grešio, ali si se poziciono igrao sa tim - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.