Ne može da radi fasadu i da peva ovo! Aldin Huremović dobio sva četiri glasa, ali Desingerica mu SRUŠIO MAGIJU (VIDEO)

Ponovo se zakačio sa Bosancem.

Sledeći kandidat ove večeri bio je Aldin Huremović koji je otpevao pesmu Seja Kalača "Kafanska pevačica", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon toga on je otpevao pesmu Halida Bešlića "Rajske ptice", a za svoje izvođenje je bogato nagrađen i dobio sva četiri glasa.

- Iskreno ja sam dao da jer je vokalno bilo dobro, ali prva pesma treba da bude sa više emocija, više si se trudio da budeš tačan, a emocija nula, a to baš treba da bude pesma sa emocijama, ništa nisam osetio, kao robot si, gledaš da sve to bude kako treba. Druga pesma, sve da bude pretačno, bez emocija, sve je to bilo dobro, ali kao da te gledam nula, energija nula, samo si nekako ispratio kao da si došao na čas muzičko, da dobiješ pet i da ideš kući - rekao je Desingerica.

- Isto mislim - rekla je Zorica.

- Emocije bez, kao zid ispred tebe da je bio. Šta se desilo? Nekad savršeno pevanje ubije emociju. Tvoje pevanje je bilo odlično, ali šoubiznis, muzika najbitnije je emocija - rekla je Jelena.

- Ja bih više cenio da si pogrešio, a da si me emotivno pogodio - rekao je Desingerica.

- Meni je to bilo dobro, ti si se oslonio na original, ko nije čuo tu pesmu, šta je trebalo, da plače - pitao je Bosanac.

- Da ga boli, ne može da radi fasadu i da peva to - rekao je Desingerica.

- Ti ne znaš ni šta je kafana. Ja sam se u vreme tvog rođenja motao sam se po blokovima, tako da možda sam ti tata. Druga pesma je bila problem, strofa je problem, strofa kupuje, a ti se nisi snašao u strofi. Problem nije emocije, već tačnog i lepog izvođenja. Blam je kad moraš sedeti sa ovakvom neznalicom i ovako komentarisati - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.