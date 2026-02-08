Za dlaku izbegao automatsko izbacivanje! Viki pružila ruku spasa Dejanu Janićeviću (VIDEO)

Desingerica mu očitao bukvicu.

Naredni kandidat koji je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" bio je Dejan Janićević, koji je otpevao pesmu Tošeta Proeskog "Srećo ne krivi me", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Dejan je za svoje drugo predstavljanje izabrao pesmu Dina Dvornika "Hipnotiziran", a nakon nastupa on je dobio samo jedno "Da" od Viki.

- Ja bi ovo pripisao mentorki, jer ne znam koji je ovo po redu gde je dinamika nula, početak pesme ti je jači nego refetn, koliko si puta ponovio na probi - rekao je Despić.

- Ja mislim da se ta pesma tako i peva - naveo je takmičar.

- Refren nisi mogao da izvučeš, jer si tako jako krenuo početak - rekao je Desingerica.

- Mi smo nešto levo imali na probi, tako smo se i dogovorili, tako da smo tu pesmu ostavili za sledeći krug, tako da sam ja mimo nje izabrao prvu pesmu - rekao je takmičar.

- Desio se kolaps, nije bilo ravno, imao je puno emocije - rekla je Jelena.

- Došao ti je refren, ti hoćeš da bude jače, ali si došao do nule, moraš da znaš svoj limit - rekao je Desingerica.

- Neko je rekao da je ovo takmičenje na ispadanje, nije ovo malo, u ovakvom takmičenju, žestoka je konkurencija, mislim da je ovde tvoj limit, zamalo automatski da ispadneš - rekla je Viki.

- Je l' si bio plav? Meni se ne sviđaju ni jedna ni druga pesma, sve su mi trkačke, nema pevanja, odabir pesama je pogrešan - rekla je Zorica.

- Ne sve u tempu, ne sve forte, ne daje rezultat, muzika je smena kontrasta, toga nije bilo, ti si krenuo forte i završio forte, kao kolo kad ja sviram pa se igra 17 minuta - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.