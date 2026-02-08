AKTUELNO

Domaći

Ti si tolika prostačina! Zorica ogorčena na Desingericu, on joj odbrusio: Neko je sišao sa planine!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos neviđenih razmera.

Nakon što je Alekdandra Blagojević završila svoj nastup, Desingerica je zakasnio sa glasanjem, zbog čega se njegov pozitivan glas smatrao nevažećim. Tako je Aleksandra direktno ispala i nije dobila priliku ni za baraž. Zbog ovoga je Desingerica žestoko negodovao.

- Ako prođeš u četvrti krug, moraš bolje da spremiš. Ona ima ili Bosančevo ili moje da - naveo je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj ti o pravilima, pravila smo svi naučili - rekla je Zorica.

- Tražim čelindž, Bojana, hoćeš da pustiš da me ovako k*raju ovde - rekao je Despić.

- Jao prostačino jedna, teška prostačino, ovo i deca gledaju - pobunila se Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Karati je grditi na makedonskom - rekla je Jelena.

- Šta ga vi branite, te ti te Viki, on je punoletan - rekla je Brunclikova.

- Karati nije isto što i s*ksualno opštiti. Zorice o čemu ti razmišljaš u tim godinama - rekao je Despić.

- Ti da se malo smiriš, ti si takva prostačina, da sam ja toliko razočarana za tebe - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad ću da pitam čet džipiti. Da ne budem ja seljak, to što je neko sišao sa planine ja nemam problem s tim - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

