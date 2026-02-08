Ti si tolika prostačina! Zorica ogorčena na Desingericu, on joj odbrusio: Neko je sišao sa planine!

Haos neviđenih razmera.

Nakon što je Alekdandra Blagojević završila svoj nastup, Desingerica je zakasnio sa glasanjem, zbog čega se njegov pozitivan glas smatrao nevažećim. Tako je Aleksandra direktno ispala i nije dobila priliku ni za baraž. Zbog ovoga je Desingerica žestoko negodovao.

- Ako prođeš u četvrti krug, moraš bolje da spremiš. Ona ima ili Bosančevo ili moje da - naveo je on.

- Nemoj ti o pravilima, pravila smo svi naučili - rekla je Zorica.

- Tražim čelindž, Bojana, hoćeš da pustiš da me ovako k*raju ovde - rekao je Despić.

- Jao prostačino jedna, teška prostačino, ovo i deca gledaju - pobunila se Zorica.

- Karati je grditi na makedonskom - rekla je Jelena.

- Šta ga vi branite, te ti te Viki, on je punoletan - rekla je Brunclikova.

- Karati nije isto što i s*ksualno opštiti. Zorice o čemu ti razmišljaš u tim godinama - rekao je Despić.

- Ti da se malo smiriš, ti si takva prostačina, da sam ja toliko razočarana za tebe - rekla je Zorica.

- Sad ću da pitam čet džipiti. Da ne budem ja seljak, to što je neko sišao sa planine ja nemam problem s tim - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.