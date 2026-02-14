Teška srca priznajem, moje ćerke ga MNOGO VOLE! Karleuša otkrila da su Atina i Nika oduševljene Desingericom: Oduševeljene su njegovim komentarima!

Bojana se složila sa Jelenom.

Nakon što se iz bekstejdža obratila ćerka Nikole Aleksića, Jelena Karleuša je otkrila da i njene ćerke redovno prate "Pinkove zvezde", koje su sada pridobile i znatno mlađu publiku.

- Moje ćerke me podsećaju koliko je sati, kad treba da počnu "Pinkove zvezde", da idu da gledaju. Moram da priznam, nevoljno, da se najviše smeju trulim forama Dragomira Despića, i da su oduševljene svakim komentarom. Teška srca priznajem da se smeju od srca šta god on lupi, tako da neka magija postoji, moje ćerke ga mnogo vole - rekla je Jelena.

- Kao i moj sin - dodala je Bojana.

- Pridobile smo i zed generaciju - zaključila je Karleuša.

Autor: R.L.