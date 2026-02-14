AKTUELNO

Domaći

Teška srca priznajem, moje ćerke ga MNOGO VOLE! Karleuša otkrila da su Atina i Nika oduševljene Desingericom: Oduševeljene su njegovim komentarima!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bojana se složila sa Jelenom.

Nakon što se iz bekstejdža obratila ćerka Nikole Aleksića, Jelena Karleuša je otkrila da i njene ćerke redovno prate "Pinkove zvezde", koje su sada pridobile i znatno mlađu publiku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moje ćerke me podsećaju koliko je sati, kad treba da počnu "Pinkove zvezde", da idu da gledaju. Moram da priznam, nevoljno, da se najviše smeju trulim forama Dragomira Despića, i da su oduševljene svakim komentarom. Teška srca priznajem da se smeju od srca šta god on lupi, tako da neka magija postoji, moje ćerke ga mnogo vole - rekla je Jelena.

- Kao i moj sin - dodala je Bojana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pridobile smo i zed generaciju - zaključila je Karleuša.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Atina je majčina slika i prilika: Fotke iz Dubaija Karleušine ćerke oduševljavaju, na mrežama joj daju ČISTU DESETKU za stil

Domaći

Prisetila se jedne anagdote: Jelena Karleuša otkrila kako je sa jednim muzičarem prošla pasošku kontorlu, pa otkrila ko uvek traži da se slika sa njom

Domaći

KAKVI MOMCI, ONE SU JOŠ BEBE?! Atina i Nika progovorile o ljubavnom životu, JK se preznojila: Premlade su!

Zadruga

Nije mogao da prećuti: Ivan uhvatio Aleks na delu sa Rajačićem, očitao joj lekciju! (VIDEO)

Domaći

'KRISTIJAN I JA SMO SLIČNI' Peca otkrio kako se oseća, a onda se umešala Kristina: Jesam mu žena, ali... (VIDEO)

Farmeri

GLEDATELJKA OSULA DRVLJE I KAMENJE PO DVE FARMERKE: Ne znaju da progovore prosto proširenu rečenicu, a hoće da... (VIDEO)