Četrnaestogodišnja Ivona Brnović ZAPALILA SCENU! Oduševila sve i prošla direktno u naredni krug, POHVALE PLJUŠTE!

Svi su ponosni na nju.

Ivona Brnović sledeća je takmičarka koja je izašla na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda", te je otpevala pesmu Dženana Lončarevića "Tako lako", a njena mantorka je Viki Miljković.

Nakon toga, Ivona je otpevala pesmu grupe Zana "Dodirni mi kolena ", a za svoj nastup dobila je sva četiri glasa i prošla direktno u sledeći krug.

- Meni je to tako čisto, naivno, neisprljano, vidi se da ti imaš toliko godina, ali opet stameno, ovo je zaista pomak i od prvog i od drugog kruga, dopada mi se. Imaš više emocija nego pola nekih kandidata koji su bili pre tebe, mnogo mi se to dopada i ti mi se dopadaš, tako čedno izgledaš - rekla je Zorica.

- Ivona, ti si predstavnica male, ali velike Crne Gore, imaš veliku odgovornost, mi imamo malo kandidata iz Crne Gore, ali ti si neko ko u Podgorici izaziva veliku pažnju, ti si crnogorska budućnost kad je reč o pop muzici. Ti si nova generacija pevača i veliki si pevač Crne Gore, bravo, i zrelost i intonacija, nije te omela trema, ti si dokaz da trema ne mora da postoji bez obzira na godine i neiskustvo, kad je neko siguran u sebe - rekla je Jelena.

- Ona je toliko napredovala, toliko radi, toliko se trudi, za vreme školskog nastupa je vežbala, sve vreme je bila u Beogradu, da se malo oslobodi, ide uzlaznom linijom - rekla je Viki.

- Samouverenost se vidi, ti si mlađa od mojih ćerki, ali si ozbiljan kandidat barabar sa nekima od 30 ili 40 godina - rekla je Jelena.

- Malo je druga pesma bila onako naporna i dosadna, ali svaka tebi čast - reklao je Desingerica.

- To je lep glas, koji treba nagraditi, treba kod kuće da vežbaš još duplo vremena, prva pesma ti je vrlo znalački poturena ta prva pesma, nije bilo loše, ali moraš još malo pritegnuti za četvrti krug - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.