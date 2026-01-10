Ognjen Inđić ODUVAO SVE! Oduševio ceo studio, prošao direktno u naredni krug!

Pobrao sve simpatije.

Ognjen Inđić naredni je kandidat koji se večeras predstavio i otpevao pesmu Olivera Dragojevića "Kad mi dođeš ti", a njegov mentor je Bosanac.

Za svoje drugo predstavljanje on je odabrao pesmu "Neznanka" Radiše Markovića, a za svoju izvedbu on je dobio sva četiri glasa i prošao direktno u naredni krug.

- Ma bravo, to je sve što imam da kažem, bilo je top - rekla je Jelena.

- Svi se slažemo, glasovi to i govore, Bosanac je uradio odličan posao, našao ti je prave pesme, odabrao pravi repertor. Ti si Ognjene bio siguran, čuli smo tvoju boju glasa - rekla je Viki.

- Nema šta, bomba sve, hajmo aplauza - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.