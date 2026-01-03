AKTUELNO

Pinkove Zvezde

POKOSIO SVE! Dejan Janićević pobrao sve simpatije, direktno se plasirao u TREĆI KRUG (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oduševio sve!

Dejan Janićević naredni je takmičar koji se predstavio pesmom "Zašto praviš slona od mene", verziju koju izvodi Sergej Ćetković, a njegov mentorka je Jelena Karleuša.

Foto: TV Pink Printscreen

Za svoje drugo predstavljanje Dejan je odabrao duet Tonija Cetinskog i Tošeta Proeskog "Lagala nas mala". On je dobio sva četiri "Da" i direktno se plasirao u treći krug.

- Srećna ti Nova godina, odlična si, samo kraj malo, ali odličan, bravo - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bomba, samouvereno, sve kako se radi ta muzika, vidiš Jelena kako sam ja realan lik, za razliku od tebe, ja dam "Da" kad to valja, ti si mom kandidatu koji je isto ovako rok pokidao ti si mu rekla da je helijum - naveo je Despić.

- Ovde helijuma nema, ovde pun kisonik, i gas i ono što ti zoveš m*da, ovako se peva - rekla je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam realan, kad to valja dam "Da", a ne da daš "Ne" zato što imaš nešto protiv mene - rekao je Desingerica.

- Bio si dobar, odabir pesama mi se dopao, potrudio si se i za performans, bilo je sve jako lepo - navela je Viki.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo "Da" nije poklon, ti si ovaj glas zaslužio, srećno - navela je Zorica.

Autor: R.L.

