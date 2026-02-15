Ti, SUVA ROKERKA, da mu kažeš, POSTALA SI JAKO DRSKA! Jelena i Viki ušle u žestok sukob, a potom se Bosanac i Desingerica zakačili kao nikad do sad!

Žestok okršaj.
Nakon nastupa Roberta Selingera, koji je dobio negativan glas jedino od Viki Miljković, nastala je žestoka drama među žirijem.
- Njegova gestikulacija očima u drugoj pesmi, svime što si uneo u izvođenje u te pesme, bilo je fascinantno, ti si bio roker, koji nisi pevao u klubu, nego si imao jedan nastup za 10 - rekao je Bosanac.
- To je kad ti kao narodnjak doživljavaš rok - rekla je VIki.
- Ti kao suva rokerka da mu kažeš - navela je Kaleuša.
- Nisam ja suva rokerka, ali sigurno više poznajem rok nego Bosanac - dodala je Viki.
- Ma nemoj mi reći - naveo je Bosanac.
- Ti si postala jako drska u ovom takmičenju! Na osnovu čega si to rekla, opravdaj to - rekla je Karleuša.
- Bosanac je svirao rok muziku kad si ti brkala po pepelu - rekao je Bosanac.
- Ja bih se složio s tobom - rekao je Desingerica Viki.
- Ti mala šlihtaro ćelava da ćutiš - dodala je Jelena.
- Sve što je otpevao uporedi sa originalom, bilo je pojačano, a tebe je lako prevariti, ja sam svirao i gitaru i bas gitaru i bubnjeve - reklao je Bosanac.
- Kakav roker, on čovek d*nda dugmiće, kakav roker - pitao je Bosanac.
- Ja d*ndam dugmiće, a ti d*ndaš vunu - odbrusio je Bosanac.
- Šta je producent - rekao je Desingerica.
- Ti si običan daktilograf. mene programi ne zanimaju, iznajmljujem ljude koji rade daktilografiju, ti si izvođač radova, a ja sam inženjer - rekao je Bosanac.
Autor: R.L.