Da ti nema Hane živeo bi kao beskućnik: Žestok napad na Neria, ovako ga nikad do sad nisu isprozivali! (VIDEO)

Žestok početak!

Veliki šef takmičarila "Elite" dao je novo zadatak, a danas je svako mora da bira tri najnesposobnija učesnika iz Bele kuće.

- Jakšićka je nesposobna, sve prijatelje je izdala. Nesposobna za život je bila mala Sara kad smo se upoznali. Ona je rekla da joj je majka posvetila život i da nije radila kako bi je izvela na pravi put. Ja sam je naučio kako da ide u prodavnicu, a to nije znala kako se radi. Mnoge devojke sam izveo na pravi put, a ti si mi jedini pacijent koji mi je riknuo. Nerio, ti si nesposobdan dečko za sve. Ti si bio ušuškan kad si bio mali, a nekad roditelji pogreše, kao što su i moji prema meni - rekao je Sale Luks.

- Saro, kad znaš da zavodiš i smuvaš muškaraca onda treba da budeš i sposobna za život. Mislim da si nesposobna i da ti ne znaš dobro ni mišljenje da izneseš, ne znaš da rezonuješ stvari. Na drugom mestu je Nerio. Ne mogu da kažem da je nesposoban, ali tako ispada što se tiče života. On je sličan Sari što se tiče osnovih stvari i da ti nije Hane ti bi živeo kao beskućnik. Moram da navedem i Jovanu Cvijanović, ona je nesposobna da zadrži momka - rekao je Bora Santana.

Autor: A. Nikolić