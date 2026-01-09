Sprema joj tužbu odmah posle Elite: Alibaba hoće da oduzme Aneli ćerku Noru, otkrio zbog čega bi Ahmićeva mogla da završi u ZATVORU! (VIDEO)

Žestok početak emisije!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Jovan Ilić na samom početku razgovarao je sa Asminom Durdžićem. Oni su razgovarali o dolasku njegove porodice i Alibaba je otkrila zašto mu je Aneli Ahmić upropastila taj susret.

- Otac mi je kao najbolji drug, imao sam želju da ga pitam par stvari... Ja sam video da je tužan, a nisam mogao da ga pitam jer je Aneli imala svađu sa njima. Aneli je ovde treću godinu, ako zna da je poseta 10 minuta mogla je par minuta da se svađa i prva odustane, kao što ja Groficu nisam hteo da diram. Nisam znao da je poseta tu da se napadamo, pa ako uđem opet znaću šta da radim. Aneli je žena koja nema osećaj ni za šta, ona nema osećaj ni za svoje dete, pa ni za sebe samu. Ja to ne bih uradio, kao što nisam dirao Groficu - pričao je Asmin.

- Da li ostaješ pri tome da ćeš podneti tužbu za starateljstvo čim izađeš? - upitao je Joca.

- Da. Ja sam pričao da mogu da se pomirim sa njom kad ja budem hteo i to sam dokazao. Sa Norom nikad nisam mogao da imam kontakt jer ona je uvek govorila: "Nas smo dve ako hoćeš Noru moraš i mene". Ja bih morao da budem u kombinaciji sa Aneli ako hoću da viđam dete. Kad se sa mnom posvađala odmah je rekla da neću viđati Noru i da će je dati samo Melvidi i Mustafi. Ja imam sad 50% starateljstva, želim 100% i neću da joj branim, nego da joj pokažem da ne može kako je ona zamislila. Ja sa mojim 50% mogu da zabranim da Nora izlazi iz Austrije. Ona dok dođe u Austriju verovatno će da bude uhapšena zbog kola, imam dokaze da je to uradila, a i znam gde ga je prodala - pričao je on.

- Šta je značilo da moraš sa Aneli da budeš u kombinaciji da bi viđao dete? - pitao je Joca.

- Ona je rekla kad smo se posvađali da neće da daje dete. Ja to pričam već tri godine. Ja sam sad raskinuo sa Stanijom, ona joj nije problem i najviše bi volela da budem ceo život sam i sa njom u kombinaciji. Ona to želi od mene, ali ja stvarno prema njoj nemam emocije. Imao sam ljudsku emociju da mi je žao kad pati i plače, ali se i to ugasilo jer mi je pokazala da sam na njenom mestu i da mi je loše da bi me zgazila. Što bih je žalio? Nema potrebe - nastavio je Durdžić.

Autor: A. Nikolić