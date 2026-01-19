EMOCIJE SU TI JOŠ KOD ANELI! Bora počeo da kanali Luku, on mu uzvratio istom merom: Milicu Kemez NIŠTA NIJE RADILO kod tebe, niste imali odnose godinu dana! (VIDEO)

Žestok početak podele.

Bora Santana, ovonedeljni vođa počeo je podelu budžeta, pa je prvi mali budžet dao Luki Vujoviću.

- Prvi mali budžet za Luku, on nije loš dečko, ali on je dao sve za rijaliti, izdao je i prijatelja Filipa kad je bilo to za Anitu, kad ste se gledali. Zašto si mu se onda izvinjavao. Mnogo pričaš u prazno, voliš da budeš u centru pažnje, ne sviđa mi se to, gledaš da budeš zanimljiv, ispao si blam nacije, nisi loš čovek, ali sve gledaš kroz rijaliti i to sa Reljom gledaš da budeš u centru pažnje - rekao je Bora.

- Ja sam dao sve od sebe da zaustavim tu priču, ja sigurno nisam neko kome imponuje da se devojka sa kojom sam u vezi blati, da joj moje dete sutra pruži ruku a o njoj se pričalo kako je izlazila u modricama - pravdao se Luka.

- Smorili ste se što je stiglo malo poklona za mesečnicu, u suštini, zameram ti šta si mi izgovorio kad smo se posvađali. Foliraš se, emocije su ti još kod Aneli, Anita te strastveno privlači, neću da kažem da je nimfomanka ali ima veći nagon za s*ksom - naveo je Santana.

- Ni Milicu nešto nije radilo kod tebe pa niste imali odnos godinu dana, možda bi sa nekom drugom imao - rekao je Luka.

- Ti i Mina niste prijateljice, jedne nedelje jedna sa dečkom, druge druga, a posteljinu niste menjale - rekao je Bora Aniti.

- Loš si čovek, odbijen si od strane mene, sujetan si - navela je Anita.

