AKTUELNO

Zadruga

EMOCIJE SU TI JOŠ KOD ANELI! Bora počeo da kanali Luku, on mu uzvratio istom merom: Milicu Kemez NIŠTA NIJE RADILO kod tebe, niste imali odnose godinu dana! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestok početak podele.

Bora Santana, ovonedeljni vođa počeo je podelu budžeta, pa je prvi mali budžet dao Luki Vujoviću.

- Prvi mali budžet za Luku, on nije loš dečko, ali on je dao sve za rijaliti, izdao je i prijatelja Filipa kad je bilo to za Anitu, kad ste se gledali. Zašto si mu se onda izvinjavao. Mnogo pričaš u prazno, voliš da budeš u centru pažnje, ne sviđa mi se to, gledaš da budeš zanimljiv, ispao si blam nacije, nisi loš čovek, ali sve gledaš kroz rijaliti i to sa Reljom gledaš da budeš u centru pažnje - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam dao sve od sebe da zaustavim tu priču, ja sigurno nisam neko kome imponuje da se devojka sa kojom sam u vezi blati, da joj moje dete sutra pruži ruku a o njoj se pričalo kako je izlazila u modricama - pravdao se Luka.

- Smorili ste se što je stiglo malo poklona za mesečnicu, u suštini, zameram ti šta si mi izgovorio kad smo se posvađali. Foliraš se, emocije su ti još kod Aneli, Anita te strastveno privlači, neću da kažem da je nimfomanka ali ima veći nagon za s*ksom - naveo je Santana.

- Ni Milicu nešto nije radilo kod tebe pa niste imali odnos godinu dana, možda bi sa nekom drugom imao - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti i Mina niste prijateljice, jedne nedelje jedna sa dečkom, druge druga, a posteljinu niste menjale - rekao je Bora Aniti.

- Loš si čovek, odbijen si od strane mene, sujetan si - navela je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sprema joj tužbu odmah posle Elite: Alibaba hoće da oduzme Aneli ćerku Noru, otkrio zbog čega bi Ahmićeva mogla da završi u ZATVORU! (VIDEO)

Zadruga

Aneli i Filip na stubu srama: Prodali sve prijatelje, pa dobili nikad brutalniju osudu! (VIDEO)

Zadruga

Nastavlja da niže niske udarce: Aneli pokušala da uknali Hanu, pa Kačavendi najavila rat do istrebljenja! (VIDEO)

Zadruga

Poskidala je maske: Terza priznao da je zanemeo kad je ugledao Milicu na vratima Bele kuće, ponovo potkačio svoje dušmane! (VIDEO)

Zadruga

Ništa joj nisam uradila: Maja javno poručila Aleks da će je tužiti, ukoliko nastavi da radi jednu stvar! (VIDEO)

Zadruga

Ona bi njemu prešla preko svega: Luka priznao da je Aneli najvelikodušnija osoba, pa žestoko potkačio Asmina! (VIDEO)