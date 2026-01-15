Aneli i Filip na stubu srama: Prodali sve prijatelje, pa dobili nikad brutalniju osudu! (VIDEO)

Žestok početak emisije!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" takmičari su komentarisali prijateljstvo Maje Marinković i Aneli Ahmić, za koje se nakon sinoćne žurke smatra da je lažno.

- Cilje je da Aneli rasturi nju od Asmina i ona je stavila ruke i rekla da se skloni Asmin od Maje. Ovo što je radila sa Filipom noćas je klasično da uvali k*rac Maji. Ovo je najseljačkija ženska priča i tu opravdanja nema - govorila je Milena.

- Ne znam da li se seća neko iz sezone tri kad sam menjao baterije i nešto dobacio za Karićevu devojku, pa me svi napali da nisam drug. Filip je sad prema Luki i prema meni ispao gori nego što je Luka ispao prema njemu. Ja nisam pratio njihov odnos i nisam video, a sve i da je je malo istina to su moje dve jedine devojke iz rijalitija, a Filip i ja smo drugovi - pričao je Janjuš.

- Osudili smo Anitu, a i Maja je imala s*ks pored tebe - dodao je Asmin.

- Ma daj, mi smo to imali i napolju - rekla je Maja.

- Filip je Aneli u kazinu ljubio u usta, to je video Asmin, videli su svi... Dača me je prvo pitao da li sam video, a onda sam video posle da joj je prišao i da ju je ljubio u obraz, a onda u usta - govorio je Bebica.

- On je danas rekao da to nije istina - rekla je Maja.

- Meni su Maja i Aneli slatke i simpatične, prelepe, drže se zajedno... Posle sinoćne žurke se stvar menja iz korena jer sve ovo što su rekli ne ide i nije lepo. Ja bih vrlo rado odbranila Filipa, ali se on ni ne seća. U pravom druženju ove stvari se ne rade, kao što radi Aneli, a koliko vidim Maja ništa nije radila. Mislim da je to kod njih tako normalno - pričala je Zorica Marković.

- Sinoć su pale maske. Ovo što je Aneli radila sinoć, pokušala je da odvoji Maju od Filipa i videla sam da to Maji ne prija. Ona se sa njim vucarala od kazina do kuće. Mislim da je najveći problem što su mnoge stvari rekle u poverenju jedna drugoj - govorila je Mina.

- Šta sam ja uradila? - pitala je Maja.

- Ništa, dozvolila si da se ona p*piša po tebi. Ona je jedna smećarka raspala. Bolje sedi tu i ćuti! Ideš tamo i kradeš, tvoje kvarne igrice ne mogu kod mene. Uzmi kofere, kokain u p*čku i pravac Turska. Maja je ispala j*bena stranka i ova ne može nikad da joj bude prijatelj. Njoj samo treba dati alkohol da pokaže svoje pravo lice. Kako si se vaćarila sinoć sa Janjušem u pušionici? On je hvata za d*pe, a ona se kikoće. Ti si nula od žene - nastavila je Mina Vrbaški.

Autor: A. Nikolić