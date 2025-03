Gori Bela kuća od Munjine ljubomore: Zola saznao da ga blati iza leđa, pa mu brutalno odbrusio! Pljušte teške prozivke na sve strane (VIDEO)

Žestok početak emisije!

Na samom početku emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Lazarom Čolićem Zolom i haosu koji je njegov ulazak napravio, a pogotovo Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- On se meni sinoć obradovao, ali sam jutros čuo jednu situaciju i hteo sam to ovde da rešimo. Desilo se da mi je Terza pomagao oko stvari i došla je Stefani, koja je rekla da ju je iznervirao Munja jer je proziva kako je mogla da bude sa mnom. Meni Munja nikad ništa loše nije rekao - govorio je Zola.

- Jutros smo se Munja i ja posvađali jer je promenio ponašanje i facu otkako je ušao Zola. Rekao mi je da ga je sramota, a on je rekao: "Sramota mi je šta si sebi dopustila i sa kim si bila" - dodala je Stefani.

- Meni je Stefani ovo danas sve prenela i ispričala. Bilo mi je glupo da ga pitam, a shodno svim situacijama od prošle godine i kakav je stav Stefani imala prema Munji, ona se sprdala kad je stiglo da se Munja istetovirao. Mene su sinoć pitali da li bih ja pristao na DNK, njegovi roditelji su insistirali - pričao je Zola.

- Je l' to moje dete? Valjda se ja pitam - odbrusila je Stefani.

- Zamisli ja još moram i da se pravdam, ne pada mi na pamet. Ja sam rekao da me je blam šta je sebi dozvolila da preko njenih loših postupaka ljudi dolaze ovde i zarađuju pare. Ja sam završio ljubavnu priču sa njom i to je to - pravdao se Munja.

- Ena, rekla si da ljuboriše tebi Munja na Zolu - otkrio je Milan Milošević.

- Ja ne volim te Munjine klošarske fore - poručio je Zola.

- Klošar možeš da budeš samo ti - odbrusio je Munja.

- Voleo bih da mi Munja sve kaže u facu, a ne kao p*čka iza leđa. Nisam rekao da si klošar, nego da se služiš klošarskim forama. Pričaš mi iza leđa, a sa mnom si kao dobar - nastavio je Čolić.

- Meni je jasan tvoj nastup od sinoć. Moraš da znaš da ja ovde mogu da radim šta hoću. Nemam šta da kažem i pričau kad ja hoću. Ti nisi nikome prijatelj, čim sam ja izašao prošle godine zabio si mi nož u leđa - besneo je Munja.

- Mi smo pričali kad sam pijana jela g*vna u pušionici i jela g*vna zbog toga sam se izvinila, a ne jer nije moglo da dođe do j*banja - govorila je Stefani.

- Kako nije došlo? Došlo je četiri puta. Ima snimak gde si ti rekla da nije mogao da mi se digne, poslali mi ljudi snimak. Šta se ti tripuješ? - dodao je Zola.

- Šta mene briga? Ja i kad nisam spavala sa ovim kretenom rekla sam da jesam - rekla je Stefani.

Autor: A. Nikolić