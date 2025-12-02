Nastavlja da niže niske udarce: Aneli pokušala da uknali Hanu, pa Kačavendi najavila rat do istrebljenja! (VIDEO)

Žestok početak!

U toku je još jedna "Igra istine", a prvo pitanje postavio je Borislav Terzić Terza.

- Sve najgore si rekla za Luku, šta se jutros desilo u hotelu i da li ste sad u vezi? - pitao je Terza.

- Ovih dana sam jako besna na Luku, prođe period popusti me i počne da mi fali. Ja sam u nedelju rekla kod Darka da imam emociju i vuklo me je da se pomirimo. Ja ušla, zagrlila sam ga i pomirili smo se. Pitanje za Anastasiju sa kim je Hana bila u lokalu kad je šmrkala narkotike i ispričaj celu situaciju - rekla je ona.

- Radila je u šanku, bilo je tu par tipova, a uglavnom je bio njen kolega. Oni su išli u toalet i prijatelj mi je tad rekla da je konzumirala, da često konzumira i da mu je žao. Rekao je da si dobra, poštena i da dobro radiš svoj posao, ali da se mnogo dr*giraš. Aneli, zbog čega je došlo do sukoba Milene i tebe? - govorila je Anastasija.

- Nastavilo se od sinoć. Zalila me je vodom, pa sam ja uzela šerpu i zalila njoj krevet i posteljinu. Slomila mi je ceo kofer za šminku, ja sam otišla po njene parfeme i uzvratila. Ja dok sam ovde biće tako nastavili da se raspravlja sa mnom, leteće joj sve stvari. Ona je ovo prva započela i to je to. Sofija, kako to da si krenula čim si ušla na Milana? Objasni malo situaciju i da vidimo koliko lažeš - govorila je Aneli.

- Što se tiče Milana niko mi se nije javio kao tebi i ja ništa ne znam. Za Milana sam se kako kažeš zakačila jer je bio povučen i delovalo mi je fino. Ja nisam ni znala da je Stefanov drug, kasnije sam saznala. Ja sam jasno rekla da neću da budem u vezi, a ako se dopadamo jedno drugome ne znači da nećemo izdržati do kraja da ne budemo zajedno. Odgovara mi kao osoba, ko hoće neka mi veruje - dodala je Sofija.

