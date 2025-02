Kaje se tvoja majka što te je dobila tako nakaradnu: Ena nastavlja da ređa niske udarce, rat sa Aneli ide do istrebljenja (VIDEO)

Takmičari dali sud o vezi Ene i Peje!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Gledanje snimaka" dao je priliku takmičarima "Elite" da komentarišu odnos Jovana Pejića Peje i Ene Čolić.

- Ako je ljubav prava porodica na to ne može da utiče. Sanja se izvinila kad smo izašli. Roditelji prihvate ako vide da je emocija iskrena i prava. To treba dsa se izuzme jer nema potrebe da se uvlače majke i očevi. Ako je emocija iskrena niko ne može da utiče, a ne porodica - govorio je Marko.

- Ovo je slično nešto što se Teodori i meni dešava. Ena i ja imamo to da reagujemo na vređanje kad čujemo nešto loše za sebe. Problem je što parovi ne brane vezu, nego brane sebe - rekao je Bebica.

- Meni je blam sve i svašta, a ne samo ta situacija - dodala je Ena.

- Meni nije smetao s*ksualni odnos prošle godine jer sam volela. Ja sam njoj to govorila jer je ona meni prva, a sad govori da je detetu uništila život i ponavlja te stvari - rekla je Aneli.

- Ona samo komentariše mene, više me ne interesuje. Neka me pljuje, ne zanima me. Imam ljude o kojima treba da brinem, a ovi odroni me ne zanimaju. Kaje se i tvoja majka za s*ks što te je dobila tako nakaradnu. To joj je kobni s*ks - pričala je Ena.

- Laže da je uništila život sebi, a sad opet ponavlja te reči. Ona je mislila na s*ks - dodala je Ahmićeva.

- Njoj je samo s*ks u glavi i zato si ugradila taj čm*r na facu - odbrusila je Ena.

