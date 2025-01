Osetio je u njoj konkurenciju: Đedović urnisao Gastoza, Lepi Mića siguran da su njegova emocije prema Anđeli bila iskrene! (VIDEO)

Takmičari dali svoj sud o odnosu Anđele i Gastoza!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Đedoviću kako bi prokomentarisao odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, kao i navode da on flertuje sa Sofijom Janićijević.

- Sofiju ne smetaju ovakvi komentari, mogla je da ode u Tetovo jer su takvi komentari verovatno sa svakim sa kim je sedela za solom. Ona se smeje, a čula je klip. Ne znam šta je tu simpatično? Što se Gastoza tiče on preokrene da je Anđela kriva jer on provocira Uroša. Nije on kriv što nešto uradi, nego što je neko nešto izazvao u njemu. Gastoz se Sofiji nije izvinio na ovo - govorio je Đedović.

- Vidim da Marko hoće da tera na svoju vodenicu, ali nisam glup - rekao je Gastoz.

- Ovo je prevrtanje situacija. Sad je ona trebala da priđe njemu jer je ocenio da se spustili loptu. On je raskinuo, ali je ona trebala da dođe juče kad su se tenzije spustile. Ja sam mislio da je on kvalitetniji, ovo su budalaštine koje mogu da prođu kod nekoga sa malim mozgom. Prošle nedelje se uhvatio za kockice čokolade, a ne priča se kako je provocirao da je stipsa. Mislio sam da mu nije namera da pravi monstruma od Anđele, ali izgleda da je u njoj osetio konkurenciju - nastavio je Đedović.

- Kad slušam izgleda mi da provocira Uroša, ali on koristi situaciju. Uroš njemu ništa ne radi, to je minimun šta inače Uroš radi. Neću da pričam o tome kako ju je branio. Anđela pametno radi za žene koje su joj konkurencija, ona je bliska sa njima i ne ulazi u konflikte. Da li smo uticali sa provokacijama za Gastoza i Sofiju ne znam, ali sve mora da dođe na svoje. Anđela nije njegov tip devojke, a ona se i dalje teši da je bio zaljubljen. Čajanka je najveća obmana i nadam se da će Đedović reći da je ovo najveća obmana nacije. Trebala je da sluša pametnije i iskusnije. Ja nju gledam celo veče i vidim koliko joj sve ovo prija. Ovo joj je nova prilika i idealna - rekao je Ivan Marinković.

- Ovde smo se svi divili i pričali kako svi vidimo divnu ljubav. Ja ne znam šta se desilo, neka kažu sami. Sad je sve bilo fejk, on je najgori na svetu, a nije baš tako. Ovde se vode lični ratove, Gastoz i Uroš, Sofija i Terza. Šta je razlog vašeg raskida? Ovo nije ništa novo od Gastoza i on je meni jasan kao dan. Desile su se ovde mnogo veće stvari, pa se prešlo preko toga. Da li je moguće da je razlog veći od emocija? Nije moguće. Ja mislim da Gastoz ima prema Anđeli emocije, nekad se ponaša loše, nekad za nju bolnu, ali ne mogu da kažem da je sve folirao. Šta se dešava sa vama? Da li je poslednjih sedam dana jači od tri meseca? - pričao je Mića.

- Izgleda da ga tek sad upoznajem, ja sam verovala da je sve to iskreno - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić