Sebi je dala za pravo da bude sa Urošem, a on ne može? Gastoz siguran da je Jelena odlepila zbog Ivanovih osećanja prema Aleks! (VIDEO)

Takmičari Elite dali sud u haosu koji se dešava danima!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide razgovor Jelene Ilić i Ivana Marinkovića u kom su se sukobili zbog njegovog bliskog odnosa sa Aleksandrom Nikolić.

- Ovde stvari nisu još emotivno čista. Ona je govorila kako šest godina pokušavala da pobegne iz pakla, javna prevara, razvede se, a kad on nađe nekog pravi dramu. Ozbiljna posesivnost. Oni da su spolja znaš koliko bi ih boleo k*rac sa kim su. Ona se plašila jer zna da je Ivan jači u duelu, njena najveća greška i što je ušla ove godine i tražila dogovor sa njim. On je za nju rekao sve najstrašnije stvari. Oni su sad kao jedan-jedan. Ona sad ima najbolju šansu da izađe iz priče, a ona pravi drami u ganja njega. Ona je ovde kriva samo za sebe, Ivan izlazi kao pozitivna ličnost u koga se neko zaljubio. Ivan je ovde dupli pobednik što apsurd jer je kvaran kao šuplji zub, Aleksandra nije normalna - govorio je Lepi Mića.

- Ivan je sve vreme taktizirao to smo videli u njihovim raspravama. On je samo jednom flipnuo. Ja u ovom odnosu verujem Ivanu, ne verujem njoj. Mislim da je ovo patološki odnos. Ne mogu njoj da verujem da joj je Ivan bilo šta branio ovde - dodala je Milena.

- Slušao sam dok je Ivan pričao i trudio se da zavije u foliju, a ona ga najbolje poznaje šest godina. Ona je videla da on nešto oseća prema Aleksandri, vidi konkurenciju. Ona je zbog toga takva i u stanju je da uradi sve. Nije teško da se nekom muškarcu dopadne Aleks, samo ne znam koliko će ovo da traje. Ona to ne može da gleda na televiziji. Kako je ona sebi dala za pravo da bude sa Urošem pred njim, a on ne može ništa? - komentarisao je Gastoz.

- Ona bi uživala da mi svaka žena kaže ne, ona zbog toga ima pik na nju. Problem je kad žena neka hoće nešto sa mnom, a ne kad ja želim - dodao je Ivan.

- Možda ona misli da on ovo radi namerno i ne može da razgraniči. Ivan treba da objasni da ništa ne radi namerno i da mu se Aleks sviđa, a Jelena da ide dalje - nastavio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić