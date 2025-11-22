AKTUELNO

Koristi svaku priliku da joj se dodvori: Asmin našao način da izmami osmeh na lice Maje Marinković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestok početak!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak da glasaju za osobu koja najviše brine o drugim osećanjima, iako to ide na njegovu štetu.

- Prvo mesto Maja Marinković, nju svi vređaju, a ona nikog nije uvredila kako bi znala da uvredi. Drugo mesto Anđelo, ja stvarno nisam video da si nekog uvredio, čak i kad tebe vređaju. Broj tri je Boginja - govorio je Asmin.

- Prva osoba Luka i cela priča oko porodice Ahmić kad je sve preuzeo na svoja leđa dok Aneli nije ušla. Druga osoba je Sara Stojanović, ona generalno brine o ljudima i nisam čuo da je nekog ovde opsovala ili uradila nešto iz zle namere. Na treće mesto ću da stavim Popa jer je otvoren prema svima i dobronameran - govorio je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo mesto Anita, ona na štetu sebe nešto kaže i uradi. Drugo mesto Maja jer na štetu sebe štiti druge i nikad nije bila drukara. Treće mesto Aneli - rekao je Bora Santana.

- Ja ću da gledam po komentarisanju i na prvo mestu je Vanja Prodanović jer bira reči kojima će to da objasni. Drugo mesto Dragana. Treće mesto Sara Šajić - pričala je Mina Vrbaški.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

