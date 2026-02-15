Prezentovanje je jezivo, kao da VUČEŠ KATETER! Desingerica brutalan preoma Miloradu Vasiću, Viki i Bosanac mu pružili novu šansu!

Žestoko!

Milorad Vasić sledeći je takmičar ove večeri, koji je otpevao pesmu Harisa Džinovića "Ja nista više nemam", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon toga, Milorad je promenio ritam, te je otpevao čuveni hit Luisa "Sve se osim tuge deli", a za svoj nastup dobio je pozitivan glas od Viki i Bosanca.

- Vokalno mi je prijalo sve, ali tvoj nastup i prezentovanje je jezivo, kao da vučeš kateter, nema emocija. Odlično si ovo otpevao, kunem ti se, ali za treći krug fali energije malo više, mnogo manipulacije je falilo, nisi me uverio, a vokalno mi se svidelo. Čim si video ne, počeo si da padaš u drugoj pesmi - rekao je Desingerica.

- Htela sam da čujem šta će kandiat da odgovori svojoj mentorki, sve je do treme - rekla je Jelena.

- Realno nije bilo kako treba, ali mi je žao i niko od vas ne zaslužuje četiri ne, svi pevate lepo, korektno, trudili ste se, vežbali, ovo je moj glas podrške, ali da nije bilo dobro, nije bilo dobro, saberi se u baražu i pokaži svoje najbolje lice - rekla je Viki.

- Nisi bio dobar, ja sam dao glas podrške, zato što ću svaki put da dajem na poklone za staratelje, a u startu ću dati glas kakav treba zato sam tebi prvo dao ne, pa sam promenio - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.