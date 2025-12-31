Svaki potez vučeš kao da si napolju, šah-mat! Taki dao vetar u leđa Maji, pa zarežao na Boru i Daču Virijevića: Dođi ovde kad si mangup! (VIDEO)

Žestoko!

Maja Marinković obavila je razgovor sa tatom Takijem, a on se odmah obratio Bori Santani i Daču Virjeviću.

- Ti si profesionalac, ovo je sve šou program. Ti imaš ovde stanarsko pravo. Ja nemam ništa protiv ljubavi, treba da se vodi i ljubav. Igraš se sa njima kao mačka sa miševima. Svaki potez vučeš kao da si napolju, šah-mat. Boro dođi ovamo! Poslao sam da je čuvaš, a ti je kanališ najvviše. KO je taj momak sa Zlatibora? - pitao je Taki.

- Rekli su ovi sa Reda - rekao je Bora.

- Šareni je pozdravio i rekao da ga slučajno ne uzimaju u usta. On je bio sa tom devojkom pre 20 godina! - rekao je Taki.

- Filip je demantovao - rekla je Maja.

- Nisam ja nju pljuvao iza leđa! Kad je Anita to rekla, ja sam rekao da su pričali još pre dve godine - rekao je Bora.

- Nek se reši to napolju. Filip je ispao fer i korektan - rekla je Maja.

- Ja Filipa mnogo volim i cenim. Dačo, dođi ovde kad si mangup da ti ja popušim ku*ac - rekao je Taki.

- Ko meni može da naredi? - pitao je Dačo.

- Nisam te pitao za Miljanu - rekao je Milan.

- Ma to je jedna krmača debela! - rekao je Taki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić