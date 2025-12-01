Ne štede ga! Janjuš dao svoj sud o Lukinoj podeli budžeta, Miljana ga ponizila: Ironija života je da ti on kaže da si polupan (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi prokomentarisao podelu budžeta Luke Vujovića.

- Ja sam gledao podelu budžeta do pola, ali mi je izgledala tako da je podela budžeta bila posvećena Aneli i dodvoravanje Aneli kako ne trebaju njegovi prijatelji ovde da je vređaju. Govori kako nema ništa protiv Asminove porodice, tako da hoće da objasni da Asmin vređa tvoju porodicu, a on je brani, a ti si dobra s njim, a njega vređaš. Na primer, Ivanu nije trebao da da srednji budžet, zadnja svađa je mali budžet. Ja bih Aneli dao maliu ovoj situaciji - rekao je Janjuš.

- Što se tiče dodele mog budžeta, primetila sam, i Aniti je dao 2.000 dinara. Slažem se sa Janjušem, to je išlo to ko je u kakvim odnosima sa Aneli. Meni i Aniti je rekao da smo polupane, ironija života je da ti Luka Vujović kaže da si polupana. Trla baba lan da joj prođe dan, da mi je dao srednji ili veliki budžet, bilo bi me sramota. On mene savetuje da spustim loptu sa Marinkovićem i da on mene brani ovde - rekla je Miljana.

Autor: Nikola Žugić