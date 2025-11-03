AKTUELNO

TI SI LUKAVA I POSESIVNA TETKICA! Sunčica oplela po Aleksandri, a tek da čujete šta je poručila Dači! (VIDEO)

Žestoko!

Sunčica Bajić, ovonedeljni vođa, podelila je mali budžet Dači Virijeviću i uputila mu niz zamerki.

- Dačo ti si dobar rijaliti igrač, ne kaješ se, to je loše za mladu osobu. Ti si kao neka kokoška koja samo zanoveta, a nemaš završnicu, padaju teške reči. Ja da imam takvog sina prevaspitala bih ga, ne znam šta tvoji roditelji misle o tome. Imaš neki stav koji mi se ne dopada, mislim da si velika bruka za omladinu. Mene bi bilo sramota, iznosiš jako ružne stavove, tako igraš, želim ti sreću, popravljaj se - rekla je Sunčica.

Sunčica je zatim potkačila i Aleksandru Jakšić.

- Znaš da podbodeš, sad saznaješ sve o ljudima, imaš neki problem sa muškim rodom jer nema pozitivne konotacije, ideš najnižom linijom. Lukava si, posesivna, ne odgovara ti kad nisi u priči, cinično podbadaš ljude - rekla je ona.

- Nisam ja kriva što sam slatka i zgodna, zato što mi svi prilaze - istakla je Aleksandra.

- Ti si jedna tetkica iz kraja koja sve saznaje na kafi i onda ovde izlaže - navela je Bajićeva.

