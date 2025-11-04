Da sam ti otac, tukao bih te lopatom po glavi: Mići pala roletna od Lukinih laži, više ne može da ga sluša! (VIDEO)

Žestoko zaratili!

Lepi Mića održao je predavanje Luki Vujoviću zbog laži o zapraćivanju Anite Stanojlović, a on uopšte nije hteo da sasluša kritiku na svoj račun.

- Ja sam rekao da verujem Stefanu, ali njoj kažem da ustane i da demantuje Anitu. Ona se s njom posvađala za Novu godinu, mi tada nismo ni bili u vezi i tek smo u februaru ušli. Ja i da sam zapratio Anitu, nikad joj nisam pisao. Ona diže frku i kao: ''Ajde da se menjamo'', ma daj bre molim te - rekao je Luka.

- Ne znam što muljaš, ti nećeš da ustaneš i kažeš odmah da si zapratio Anitu - rekao je Mića.

- Ma nisam znao, mislio sam da je ona mene. Ja nisam pisao ni sa kim, nisam se čuo ni sa jednom rijaliti učesnicom - rekao je Luka.

- Ma ti nisi realan, ja da sam ti otac tukao bih te lopatom po glavi - rekao je Mića.

- Sam sebi praviš problem - rekao je Pop.

Autor: N.Panić