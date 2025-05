Mrzi ga od starta: Anđela raspalila rafalnu paljbu po Mići, više mu neće dozvoliti da gazi Gastoza! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelja Ivana Šopić podigla je Anđelu Đuričić kako bi progovorila o svom odnosu sa Lepim Mićom.

- Anđela ti i Lepi Mića ste žestoko zaratili po prvi put? - upitala je Ivana.

- Već mesec dana unazad pričam da Mića ne podnosi Gastoza i to je tako. Da li je to možda raslo zbog Gastozovih postupaka, moguće da da. Ja više nisam mogla da izdržim poslednjih mesec dana i ja to stvarno vidim. Kako vidim Munjinu mržnju prema Matoroj, tako i vidim mržnju Miće prema Gastozu - rekla je Anđela.

- Mića je više puta napomenuo da ga iritira što si zaboravila prošlost, a sada glumip sveticu? - upitala je Ivana.

- Mislim da je on zaboravio da je moj prijatelj. Pokazao mi je veliko nepoštovanje i udario mi je na tatu. Kada je došla čestitka, od tog momenta je krenuo da vređa Gastoza. Kao što Matora nije poštovala Gastoza kada je mene vređala, tako on nije poštovao mene kada je vređao Gastoza - rekla je Anđela.

- Za stolom ti je sinoć rekao da držiš moralne pridike - rekla je Ivana.

- Nisam znala do sinoć da to misli, ali neka misli šta da kažem. Ja uvek pričam o svojim sr*njima, ali sada nema potrebe - rekla je Anđela.

- Da li misliš da je Gastoz svojim postupcima doveo do toga da ga Mića ne voli? - upitala je Ivana.

- Ma ne, on se njemu kao osoba ne dopada i to je to - rekla je Anđela.

- On je meni rekao da ću videti realnost kada izađem napolje. Rekao mi je da sam željna Gastozovog ku*ca - rekla je Anđela.

- Veliša u par čestitki nije pozdravio Gastoza, da li misliš da je Mića shvatio da ga oni ne podržavaju, pa se postavio kao otac? - upitala je Ivana.

- Ne, vrlo je jasno da su moji roditelji podržali naš odnos - rekla je Anđela.

- Anđela, ti si stalno provlačila Aneli i Luku kroz svađu sa Mićom - rekao je Stefan.

- Ja sam tu bila za Miću kada ga je Aneli najstrašnije vređala - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić