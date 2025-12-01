TI SI NAJNEBITNIJA OSOBA U RIJALITIJU OVE SEZONE! Anđelo ne ostavlja Miljanu na miru, ona izgorela kao licna! (VIDEO)

Žestoko!

Učesnici su danas na sastanku birali tri najdvoličnije osobe, a sledeća je pravo glasa dobila Jovana Tomić Matora.

- Dača, Asmin i Mina - rekla je Matora.

- Dačo, Asmin ne može da ti bude prijatelj, ako si svestan da će da te izda zbog devojke - dodala je Matora.

- Od samog starta sam govorio to, mi se sad ne vređamo i ne svađamo, ali ja ne odstupam od svog mišljenja, to je Zorica Marković, te postupke pokazuješ iz godine u godinu, jedno misli, drugo priča, treće radi, u lice kaže jednu stvar, a čim ode radi drugu stvar -rekao je Anđelo.

- To je moja igra, a šta ste vi ovde radili, sj*bavali tuđe živote, meni se može - rekla je Zorica.

- Broj dva je Miljana Kulić ona vam priča sve najbolje, čepa se, šlihta, a kad se okrenete kaže sve najgore. Ti si nebitna, gledaoci te ne vide više nigde, nećeš biti ni na dobroj ni na lošoj anketi, ti si najnebitnija osoba. Treća osoba je Ivan Marinković, koji je izuzetno dvoličan kad je u pitanju njegov odnos sa porodicom Kulić, predstavlja divnu porodicu a u stanju je da pošalje majku svog deteta u ludnicu - rekao je Anđelo.

Autor: R.L.