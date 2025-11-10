BABA OVE SEZONE GORI, SVI ĆE BITI MOJI! Kačavenda OTVORILA TENDER, planira da zavede ove muškarce! (VIDEO)

Žestoko!

Novi vođa Sara Šajić nastavila je da deli male budžete.

- Kačavendi dve hiljade... Malo se šalta, od Janjuša do Mikija, malo si na dve strane, nije baš kako si se predstavila. Mislim da joj se sviđa Janjuš, a sa Mikijem se zna, pa verovatno zbog toga. Mislim da joj je slaba tačka Janjuš - navela je Sara i dala mali budžet Kačavendi.

- Kad si ti primetila da se šaltam na Mikija - pitala je Kačavenda.

- Na žurki kad ste pušili, pričali - rekla je Sara.

- Ćuti, ne pravdaj se - povikao je Janjuš.

- Ko si ti da ti meni kažeš da se šaltam sa ovog na onog frajera. Ja i Miki nismo bili sami kad smo pušili, bilo ih je nekoliko. Baba ove sezone gori, svi će biti moji - rekla je Kačavenda.

Autor: R.L.