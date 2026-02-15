Bojana PREKINULA PROGRAM zbog Desingerice, Jelena poručila: On je kao neuračunljiva Britni Spirs, pa ima staratelja Viki!

Nastao kurcšlus.

Nakon nastupa Milorada Vasića, došlo je do novih nesuglasica između Desingerice i Jelene Karleuše, jer nikako nisu mogli da se usaglase ko će prvi da dobije reč. Desingerica nije odustajao od toga da prvi govori, zboig čega je voditeljka Bojana Lazić odustala od najave kandidata.

- Despić će da vodi program - rekla je Bojana i sela na mesto.

- Niko ti nije dao reč - rekla je Jeledna Desingerici, koji je sve vreme pokušavao da dođe do reči.

- Vokalno mi je prijalo sve, ali tvoj nastup i prezentovanje je jezivo, kao da vučeš kateter, nema emocija - rekao je Desingerica.

- Kandidat se najavljuje pre komentara žirija - navela je voditeljka.

Potom su Zorica, kao mentorka, i njen kandiat Milorad seli na binu da odmore dok se oni dogovore ko će prvi da komentariše.

- Je l' si ti čuo nekad za džentlmena, da me pustiš kao damu da prva kažem nešto - rekla je Jelena, nakon čega je Desingerica seo.

- Evo, je l' je pustio -rekla je Viki.

- Zbog čega ti Viki toliko zastupaš ovog ćelavog, šta se ti mešaš, niti je maloletan, niti mutav - rekla je Zorica.

- Je l' te pustio Jelena - pitala je Viki.

- Nisam ja ovca da me pušta, ja sam tražila da bude džentlmen - rekla je Jelena.

- Ti si sad puštena riba - rekao je Desingerica.

- Možda mu je Viki postala staratelj - naveo je Bosanac.

- Kao za Britni Spirs, neuračunljiva Britni Spirs ima staratelja - dodala je Jelena.

- I svinjski trgovac zaradi pare, ali će uvek biti svinjski trgovac - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.