Ti si kao Dorijan Grej! Karleuša ostala bez reči zbog Zorana Spasova, prišla da ga POGLEDA IZBLIZA, on joj predložio da je OŽENI!

Oduševljena njegovim mladalačkim izgledom!

Zoran Spasov sledeći je kandidat koji je izašao na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda" i predstavio se pesmom "Aj što merak imam babo" Jordana Miteva, a njegov mentor je Bosanac.

Nakon toga, on je otpevao pesmu "Neznanka" u izvođenju Milana Dinčića Dinče, a za svoje predstavljanje dobio je samo jedan pozitivan glas i to od Viki, zbog čega je Jelena pobesnela.

- A šta više i ti Viki, šta da, šta koji k*rac da - bila je ljuta Jelena.

Kada je Bojana pročitala da on ima 56 godina, Karleluša je ostala u šoku.

- Ti nemaš 56 godina, nemoguće. Ti izgledaš bar 20 godina mlađe. Ti onda tako dobro izgledaš, kako si onda izgledao sa 36. Ti si kao Dorijan Grej, onaj koji ne stari - rekla je Jelna, a potom promenila svoj glas u da.

- Možeš i ponovo da se oženiš - dobacio je Bosanac.

- Da, sa Jelenom - rekao je Zoran.

- Ti možeš da rodiš Despića, možeš da mu budeš tata - rekla je Karleuša.

- Zoran je zaslužio bar dva da, možda i tri. Mi ne znamo ovu prvu pesmu, nije ostavilo neki utisak, ali tvoja vedrina, taj tvoj osmeh - rekla je Viki.

- Ja te gledam, moram da ti priđem - rekla je Jelena, a zatim ustala sa svog mesta i prišla kandidatu.

- Ja sam mislila da ne vidim dobro, pa ti nisi ni sed - konstatovala je Jelena.

- Tvoj vibrato u prvoj pesmi je bio rasulo. Sigurno u originalu ne može takav vibrato, nije to smelo u takmičenju da ti se dogodi - rekla je Zorica.

Autor: R.L.