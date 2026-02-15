AKTUELNO

Domaći

Ti si kao Dorijan Grej! Karleuša ostala bez reči zbog Zorana Spasova, prišla da ga POGLEDA IZBLIZA, on joj predložio da je OŽENI!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oduševljena njegovim mladalačkim izgledom!

Zoran Spasov sledeći je kandidat koji je izašao na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda" i predstavio se pesmom "Aj što merak imam babo" Jordana Miteva, a njegov mentor je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, on je otpevao pesmu "Neznanka" u izvođenju Milana Dinčića Dinče, a za svoje predstavljanje dobio je samo jedan pozitivan glas i to od Viki, zbog čega je Jelena pobesnela.

- A šta više i ti Viki, šta da, šta koji k*rac da - bila je ljuta Jelena.

Kada je Bojana pročitala da on ima 56 godina, Karleluša je ostala u šoku.

- Ti nemaš 56 godina, nemoguće. Ti izgledaš bar 20 godina mlađe. Ti onda tako dobro izgledaš, kako si onda izgledao sa 36. Ti si kao Dorijan Grej, onaj koji ne stari - rekla je Jelna, a potom promenila svoj glas u da.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možeš i ponovo da se oženiš - dobacio je Bosanac.

- Da, sa Jelenom - rekao je Zoran.

- Ti možeš da rodiš Despića, možeš da mu budeš tata - rekla je Karleuša.

- Zoran je zaslužio bar dva da, možda i tri. Mi ne znamo ovu prvu pesmu, nije ostavilo neki utisak, ali tvoja vedrina, taj tvoj osmeh - rekla je Viki.

- Ja te gledam, moram da ti priđem - rekla je Jelena, a zatim ustala sa svog mesta i prišla kandidatu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam mislila da ne vidim dobro, pa ti nisi ni sed - konstatovala je Jelena.

- Tvoj vibrato u prvoj pesmi je bio rasulo. Sigurno u originalu ne može takav vibrato, nije to smelo u takmičenju da ti se dogodi - rekla je Zorica.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Domaći

Oduševljena fudbalerom: Jovana Jeremić priznala da se divi Ronaldu - počela da živi život kao on!

Domaći

Konjima idemo na piramide, SNIMAMO SPOTOVE! Karleuša rešila da ide u Kakanj, otkrila svoju SLABOST!

Lepota i Moda

Savetima ove lekarke možete sprečiti da vam kosa prerano osedi, obavezno probajte

Domaći

'NIKAD NISAM KRIO DA SAM ALBANAC!' Beki Bekić zbog svoje nacionalnosti prošao PAKAO, a evo zbog čega je morao da promeni IME I PREZIME!

Zadruga

Za prvi put super: Petya otkrila da joj je u Eliti bilo super, ali evo da li se nadala da će ispasti! (VIDEO)

Domaći

ŠA ĆE IZGORETI ČIM OVO VIDI! Miona pogledala Stanislava u oči, pa ga ishvalila pred svima, a tek da čujete koje je TRI NJENE VRLINE on izdvojio: Mnogi