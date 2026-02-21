Kemiša ovakvog NIKAD NISTE VIDELI! Totalno pobesneo zbog Karleušinog i Desingericinog komentara na Aleksu Markovića (VIDEO)

Burno!

Aleksa Marković bio je sledeći kandidat koji je izašao na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda" i otpevao pesmu "Plačite sa mnom jesenje kiše" koju u originalu izvodi Ljuba Aličić, a njegova mentorka je Zorica Brunclik, na čijem je mestu večeras Kemiš.

Odmah potom, on je izveo i pesmu Šabana Šaulića "Kraljice moga srca", a nakon nastupa, rezultat je bio i više nego jasan, on je dobio dva "Da" od Bosnca i Desingerice, dok je od Jelene i Viki dobio negativne glasove.

- Je l' si bolestan? Smetaju mi njegovi vokali, boja glasa i vibrato na "aaaa". Ovaj dečko nije ovako pevao, želim da znam šta se desilo - rekla je Jelena, a pošto je Desingerica počeo da je imitira, Kemiš je pobesneo.

- Je l' vama ovo smešno - pitao je Kemiš.

- Nije smešno, sad je tužno - rekla je Karleuša.

- Zoroljub se trudi od početka, kao da je na honoraru - rekao je Desingerica.

- Intonacija? Ritmika? Melizmi - ispitiovao je Kemiš.

- Sve je bilo ekstremno loše, dikcija loša. Ornamentika, pokušavao je da skine Ljubu i Šabana, neuspešno - rekla je ona.

- Nije ovo akademija - pobunio se Kemiš.

- Zašto onda pričamo o ornamentici ako nije akademija, onda ćemo da pričamo u sitna crevca. Ne znam šta se desilo, nikad nisi imao to nosno pevanje, taj vibrato, široki, razdvojeni. U nižim lagama prelepo, kako daš gas, ode u nešto što nisi ti bio neki svemir pržogrnački, jako loše večeras - rekla je Jelena.

- Jako loš manir pevanja, moj celokupni utisak je da nisu mogli da ti isprave taj manir, uzeo si pretežak repertoar, bilo je neusklađeno, muzika je bila udaljena, kako si više gazio pokazivao si mane i nedostatke. Vučeš unazad, vrlo nazalno pevaš, sve vreme si u rikvercu, ali to je manir, to ne može mnogo da se popravi - rekla je Viki.

- Nespremljeno, možeš mnogo bolje od toga, bio si mnogo bolji nego sad - rekao je Despić.

- Ja te molim da govoriš na osnovu tvog da - rekao je Kemiš.

- Ne upadaj u reč, sačekaj liče, šta ti je, osnovno vaspitanje kućno. Loše si se spremio, ja sam ti dao dobronamerno da, malo je preterano zvučalo na neki čudan način, Jelena ti je najpribližnije objasnila. Samo mentoru da skrenem pažnju, mi se posvetimo kandidatu kako peva, to nije lično. Moj savet ti je da ne puštaš j*ja od početka jer nisi u pravu. Za ovog kandidata bi trebalo da sedneš, saslušaš i okej. Jer se greške čuju, ništa nije zlonamerno, mali si još novi u ovome, Zoroljobu pričam. Znaš zašto je da, jer sam tata i jer mi se može, precedavajući sam - rekao je Desingerica.

- Nemoj Despiću, imaj malo poštovanja prema godinama i iskustvu - rekla je Jelena.

- Ja mislim da je ovo ružno, dati "Da" i ne boriti se za to, naravno primedbe su dozvoljene, ali ako ne kažeš išta da je valjalo, to se izvrgne ruglu, prema tome, hajde malo budi pristojan on nije Zoroljub nego Miroljub, kad bi znao koliko ne znaš nabio bi se u mišiju rupu. Nije sve u parama, nešto je i u statusu, svinjski trgovac je svinjski trgovac i kad zaradi pare. A ti si željan da te neko pohvali kao muzičara, možda si kolega sa Miroljubom, sa mnom nisi. Ti si pevao nesređeno, ali dobra ti je boja glasa, a najveći problem je kao da te je Viki spremala, tvoja dikcija, tekst se razumeo, melizmi su bili u redu, falilo je ornamentike, ali može da ide - rekao je Bosanac.

