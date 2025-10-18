AKTUELNO

Zadruga

Anđelo Ranković se rasuo u komade: Emotivne poruke ga slomile, ovakvog ga nikad niste videli! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ovakvom prizoru se niko nije nadao!

Anđelo Ranković danas je proslavio svoj 33. rođendan koji je bio jako veseo i na kom je bio prisutan veliki broj takmičara ''Elite 9'', što je pokazalo da je Anđelo sa dosta cimera u dobrom odnosu i da je cenjen i pošten.

Foto: TV Pink Printscreen

Ipak, čini se da i on ume da bude jako emotivan kada ostane sam sa sobom. Naime on je došao u izolaciju i uzeo u miru da pročita čestitke svojih najbližih, a par čestitki koje je pročitao su ga totalno slomile, te u par navrata nije mogao da obuzda emocije.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

