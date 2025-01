Raskid sa Gastozom napravio pravu domaćicu od nje: Anđela totalno neprepoznatljiva, evo šta je sad uradila! (VIDEO)

Ovakvom ishodu se niko nije nadao!

Raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza tema je koja je šokirala ceo region, s obzirom na to da je njihov ljubavni odnos bio jedan od boljih u kući. Naime, kako je pukla tikva, Anđela je, čini se, rešila da se potpuno posveti sebi i postane prava domaćica.

Ona je sada uzela i sama oprala veš u mašini, što je šokirajuće, s obzirom na to da ona nije poznata kao neko ko voli da radi te stvari, već je to za nju obavljao Nenad Marinković Gastoz ili njeni rijaliti prijatelji. Da li je ovim potezom odlučila da Gastozu stavi do znanja da je ipak ona prava žena za njega i da treba da se pomire, ili je pak odlučila da unapredi svoje životno znanje, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.P.