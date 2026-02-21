Niko ne zna šta se desilo! Ana Jokić dobila sva četiri DA, žiri se zbunio, Jelena u šoku (VIDEO)

Kakav splet čudnih, srećnih okolnosti!

Ana Jokić sledeća je takmičarka koja se predstavila večeras i to sa pesmom "Štikla", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Za svoje drugo predstavljanje Ana je ostala u sličnom fazonu, pa je tako otpevala pesmu "La Fiesta", a za svoj nastup dobila je sva četiri glasa i direktno se plasirala u sledeći krug.

Njen nastup pogledajte u nastavku.

- Četiri da, pa vi niste normalni. I ne znam Bosanac koja ti je to fora da daš ne, pa posle promeniš u da - bila je besna Viki.

- Taknuto maknuto, žuti žutuju, crveni putuju - rekla je Karleuša.

- Kvarim vam vaše kalkulacije - rekao je Bosanac.

- Ja sam iskreno mislio da će biti dosta ne, ja sam hteo da dam da, ona je mlada ima 20 godina, jedan od atraktivnijih takmičara, bio sam siguran da ona treba da ide dalje, ja mislim da ona ima veću perspektivu od Desingericinog kandidata. Ovo je komplet, paket, ja sam zato prvi dao da, apsolutno mi je za da - rekao je Ognjen.

- Pevački nije valjalo ništa, igrački je bilo dobro. Vi kalkulišete, Desingerica zvera očima, ovo je da bismo suzbili kalkulaciju - rekao je Bosanac.

- Iznervirala sam se jer ne volim nešto što nije fer, ti si lepa, zgodna imaš perspektivu, u ovoj vrsti gde mnogo toga u kompjuteru da napraviš i da nacrtaš, ja uopšte ne osporavam tvoju lepotu, talenat, ona jeste pola-pola, Mislila sam da će Despić dati ne, jer me je gledao i komentarisao: "Ovo je pakao, ovo nije dobro", htela sam da devojka ima dva da, ona je bolja za posao od tvog takmičara, mogla je i tri da, ali četiri, nikako - rekla je Viki.

- Nije bilo baš najbolje, mislim da je loš odabir pesama, pogotovo prva pesma, kriminalna, ja znam kako ti možeš da se spremiš, ti baš imaš prejake predispozicije za muziku danas, imaš i više nego potrebno, kretanje, harizmu, baš je ludilo za posao, možeš daleko da doguraš uz pravog producenta, da zna kako se miksaju vokali, uz takve ljude možeš da napraviš dosta, ovo je bilo dva da, ne znam šta se desilo - rekao je Desingerica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: R.L.