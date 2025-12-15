Spustio mi je ruku, osetila sam da... Miljana konačno otkrila istinu, evo šta se desilo sa Alibabom ispod pokrivača (VIDEO)

Au, kakav šok!

Nakon prikazanog priloga u kom su gledaoci imali priliku da vide odnos Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Miljanom Kulić.

- Šta bi sve ovo u Beloj kući u proteklih sedam dana, ludilo mozga. Šta je tebi najfascinantnije, da si gledala i zapitala se: "Da li je ovo moguće?" - pitao je Darko.

- Najfascinantnije?! Odnos Asmina i Aneli, odnos Aneli i Luke, odnos Asmina i Maje i goruća tema, sve ostalo, idi mi dođi mi. Sofija i Terza su tu iza njih, ali najupečatljiviji su mi Aneli, Asmin, Maja i Luka...Što se tiče Aneli i Asmina, ja Aneli verujem. Ja joj verujem da ona voli Asmina i da želi da se pomiri sa njim u ljubavnom smislu, ali, evo vidimo Asminovo ponašanje, ona mu je dozvolila i ono što su imali u hotelu i u izolaciji, ali ne kao prema ocu svog deteta. Ja vidim da Aneli ima emocije ljubavne, nevezano za dete, Noru stavljam po strani, prema Asminu i da joj se zbog toga sve ovo dešava, zbog toga je presekla onu boleščinu hvala Bogu. Naravno da će da kažu da se vole, da se opravdaju narodu, a ne da su foliranti - rekla je Miljana.

- A čekaj, Alibaba i Maja - pitao je Darko.

- Smatram da Asmin igra igru, da mu se ne sviđa Maja. Hoće da usput bude sa Majom i na kraju kao završnica da izađe sa Aneli Ahmić, kao ljubav je pobedila za glup i primitivan narod. Asmin se zalaufao, to se ne radi 15. decembra, to se radi u maju i u junu, pa onda ljubav pobeđuje. Ono što trezan misli, pijan radi, znači on je uradio to i sutra se vadio, kao i Aneli. To je zapravo pravo i činjenično stanje. Aneli razmišlja o narodu, šta će narod reći jer je ostavila Luku kao psa, pritom je zavaravala narod kako ima emocije prema Luki - rekla je Miljana.

- U kakvom ste ti i Asmin odnosu - pitao je Darko.

- Što se tiče mene i Asmina, navela sam ga na anketi za lažov, pre toga je Asmin navodio, nije naveo Aneli, onda sam ja rekla da imam pravo da verujem da je Aneli pričala istinu za sve, jer je nije naveo. Asmin je legao kod mene u krevet, pošto sam ga zvala. Legao je kod mene u krevet, ja sam ga zagrlila, bukvalno sam ga mazila. I slušaj šta se dešava?! Sramota me je svega. Asmin, u tom momentu, spušta moju ruku na njegov polni organ i ja osećam. Ja osećam da mu se di*ao. Ja se tu napravim luda, bilo me je sramota, rekoh: "Asmine, hajde da spavamo", on opet meni spušta ruku. U tom momentu, uzima prekrivač, diže ga, okrene se i kreće da me poljubi. Ja stavim glavu u jastuk i vidim da je vrag odneo šalu, okrećem se da spavamo, leđima se okrećem, on se okrene, zagrli me i ja sam ustala posle 10-15 minuta. Ja sam čekala da se on uspava, kada sam videla da on hrče, ja uzmem vlažnu maramicu, odem da uri*iram i odem na cigaretu...Maja sedi tamo, ne spava. On ustaje ujutru i priča: "Masan mi je ku*ac, ne sećam se da li sam ga stavio". Pričao mi je da ćemo glavni akteri biti on i ja, ja sam osetila da se di*ao - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić